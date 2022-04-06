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США обвинили одного из олигархов России в нарушении санкций, - СМИ

Российский олигарх пытался купить СМИ в Европе

6 апреля 2022, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Министерства юстиции США обвиняют олигарха из России Константина Малофеева, что он нарушил санкции, примененные с началом войны. Русский искал сообщников, чтобы тайно купить СМИ по всем европейским странам. Об этом информирует Reuters .

США обвинили одного из олигархов России в нарушении санкций, - СМИ

Константин Малофеев (фото из открытых источников)

"Министерство юстиции будет продолжать использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности российских олигархов и других лиц, пытающихся обойти санкции США", — прокомментировал этот случай генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как отметил американский прокурор, российский олигарх намеревался тайком купить медийные организации, работавшие в странах Европы.

При этом Гарланд сообщил, что американские правоохранители изъяли миллионные суммы в долларах, которые, возможно, имели отношение к соглашениям олигарха, из одного из американских финансовых учреждений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новых санкциях США под ударом оказались 2 крупнейших банка и дочери Путина. Вашингтон реагирует на зверства российских кафиров в Буче под Киевом и продолжение войны против Украины и вводит вместе с G7 и ЕС новые санкции. На этот раз санкции вводятся против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка. Кроме этого, США зажигают красный свет перед бизнесом, ранее рассматривавшим возможность инвестировать в Россию. Совершенно не зря "Сбербанк" называют финансовым столбом российского правительства. А Альфа-Банк называют крупнейшим частным банком в России. Новые санкции фактически заморозят все активы финучреждений, так или иначе связанные с финансовой системой США.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us-justice-department-charging-russian-oligarch-malofeyev-2022-04-06/
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