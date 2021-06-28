США прекратят оказывать консульские услуги в РФ: каковы могут быть последствия

С августа США перестанут оказывать консульские услуги в России. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан, назвав причиной такого решения сокращение числа сотрудников американских консульств. Что это значит и каковы могут быть последствия? Как может ситуация развиваться дальше? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Америка прекратят оказывать консульские услуги в РФ (фото из открытых источников)

Политолог-международник Виктория Закревская напоминает, что штат сотрудников американских посольств в Российской Федерации сокращается с 2014 года — как часть взаимных внешнеполитических действий РФ и США.

"Похолодание произошло после незаконной аннексии Крыма, чем РФ совершила акт агрессии против международной системы, основанной на международном праве. Наиболее масштабное сокращение произошло в 2017 году. Тогда было уволено до 60% всех сотрудников, нанятых в РФ. Это было сделано по требованию российской власти, чтобы сократить количество россиян, вовлеченных в администрирование программ по усилению культурного и образовательного обмена, других программ Госдепартамента США. В то время господствовала доктрина Трампа "America first", и нужды культурной дипломатии были за рамками стратегии внешней политики США", — подчеркивает Виктория Закревская.

Она отмечает, что нынешнее решение – это продолжение процесса отказа РФ от сотрудничества в культурной сфере, продвижение идеи "иностранных агентов", которые якобы представляют собой угрозу национальной безопасности.

"В апреле 2021 года США ввели очередной пакет санкций против РФ в связи с систематическими нарушениями прав человека – и выслали 10 российских дипломатов. Теперь США действуют более жестко – посольства сокращают до 75% дипмиссий, не только отказываются от сотрудничества в сфере образования, культурного обмена, но и перестанут выдавать неиммиграционные визы, в связи с слишком маленьким штатом. Опираясь на принципы венской конвенции, США показывают, что будут искать способы ответа на недружественные действия, и не позволят пользоваться ценностями открытого общества для дискредитации международной системы, — уверена Виктория Закревская. — Нынешнее решение – ответ в том числе на запрет властями РФ найма российских граждан (и граждан третьих стран)".

Политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что данная ситуация – последствия взаимного сокращения консульств со стороны РФ и США.

"Будет нанесен ущерб частным лицам, которые пребывают или хотели бы прибыть на территорию этих стран в личных или в деловых целях. Не исключаю, что в связи с фактическим наступлением последствий из-за сокращения консульских представительств, может актуализироваться вопрос возвращения хотя бы частичной работы американских консульств на территории РФ и российских — на территории США. Если проблема и будет решаться, то исключительно на паритетной основе", — считает эксперт.

Но пока не наступят неудобства де-факто, вряд ли следует ожидать каких-либо шагов по улучшению ситуации, прогнозирует Владимир Воля.

Напомним, Украина и Соединенное королевство Великобритании обговаривают возможность введения безвиза.

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