США прекратят оказывать консульские услуги в РФ: каковы могут быть последствия

С августа США перестанут оказывать консульские услуги в
России. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан, назвав причиной
такого решения сокращение числа сотрудников американских консульств. Что это
значит и каковы могут быть последствия? Как может ситуация развиваться дальше? Эксперты
оценили для портала "Комментарии".
Америка прекратят оказывать консульские услуги в РФ (фото из открытых источников)
Политолог-международник Виктория Закревская напоминает, что
штат сотрудников американских посольств в Российской Федерации сокращается с
2014 года — как часть взаимных внешнеполитических действий РФ и США.
"Похолодание произошло после незаконной аннексии Крыма, чем
РФ совершила акт агрессии против международной системы, основанной на
международном праве. Наиболее масштабное сокращение произошло в 2017 году.
Тогда было уволено до 60% всех сотрудников, нанятых в РФ. Это было сделано по
требованию российской власти, чтобы сократить количество россиян, вовлеченных в
администрирование программ по усилению культурного и образовательного обмена,
других программ Госдепартамента США. В то время господствовала доктрина Трампа
"America first", и нужды культурной дипломатии были за рамками стратегии
внешней политики США", — подчеркивает Виктория Закревская.
Она отмечает, что нынешнее решение – это продолжение процесса
отказа РФ от сотрудничества в культурной сфере, продвижение идеи "иностранных
агентов", которые якобы представляют собой угрозу национальной безопасности.
"В апреле 2021 года США ввели очередной пакет санкций против
РФ в связи с систематическими нарушениями прав человека – и выслали 10
российских дипломатов. Теперь США действуют более жестко – посольства сокращают
до 75% дипмиссий, не только отказываются от сотрудничества в сфере образования,
культурного обмена, но и перестанут выдавать неиммиграционные визы, в связи с
слишком маленьким штатом. Опираясь на принципы венской конвенции, США
показывают, что будут искать способы ответа на недружественные действия, и не
позволят пользоваться ценностями открытого общества для дискредитации
международной системы, — уверена Виктория Закревская. — Нынешнее решение –
ответ в том числе на запрет властями РФ найма российских граждан (и граждан
третьих стран)".
Политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что данная
ситуация – последствия взаимного сокращения консульств со стороны РФ и США.
"Будет нанесен ущерб частным лицам, которые пребывают или
хотели бы прибыть на территорию этих стран в личных или в деловых целях. Не
исключаю, что в связи с фактическим наступлением последствий из-за сокращения
консульских представительств, может актуализироваться вопрос возвращения хотя
бы частичной работы американских консульств на территории РФ и российских — на
территории США. Если проблема и будет решаться, то исключительно на паритетной
основе", — считает эксперт.
Но пока не наступят неудобства де-факто, вряд ли следует
ожидать каких-либо шагов по улучшению ситуации, прогнозирует Владимир Воля.
Напомним, Украина и Соединенное королевство Великобритании обговаривают возможность введения безвиза.
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