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Главная Новости Мир США С августа россиянам перестанут выдавать американские визы: посол США объяснил
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С августа россиянам перестанут выдавать американские визы: посол США объяснил

Посол РФ в США Анатолий Антонов 20 июня вернулся в Вашингтон

сегодня, 00:54
Автор:

Ольга Чародий

С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в комментарии "Дождю".

С августа россиянам перестанут выдавать американские визы: посол США объяснил

Посол США в РФ вернулся в российскую столицу (фото из открытых источников)

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских", — сказал Салливан.

Он также добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз". Посол США в России Джон Салливан вернулся в российскую столицу 24 июня согласно договоренности. 

 Как мы сообщали ранее, посол США в России Джон Салливан уедет в США для консультаций. Причина  -  резкое обострение  в отношениях между странами и угроза государственным границам Украины. "Я считаю важным обсудить текущее состояние двусторонних отношений США и России непосредственно с моими новыми коллегами в администрации   Байдена. Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная для меня причина, чтобы побывать дома. Я вернусь в Москву в ближайшие недели перед любой встречей президентов Байдена и  Путина", — говорится в сообщении Салливана.

Ранее в ответ на высылку российских диппредставителей из США РФ рекомендовала Джону Салливану "вернуться в Вашингтон для консультаций". Точное время отсутствия посла в РФ не указывается.


 


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Источник: https://tvrain.ru/news/posol_ssha_soobschil_o_priostanovke_konsulskih_uslug_s_1_avgusta-532769/
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