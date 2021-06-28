С августа россиянам перестанут выдавать американские визы: посол США объяснил

С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в комментарии "Дождю".

Посол США в РФ вернулся в российскую столицу (фото из открытых источников)

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских", — сказал Салливан.

Он также добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз". Посол США в России Джон Салливан вернулся в российскую столицу 24 июня согласно договоренности.

Как мы сообщали ранее, п осол США в России Джон Салливан уедет в США для консультаций. Причина - резкое обострение в отношениях между странами и угроза государственным границам Украины. "Я считаю важным обсудить текущее состояние двусторонних отношений США и России непосредственно с моими новыми коллегами в администрации Байдена. Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная для меня причина, чтобы побывать дома. Я вернусь в Москву в ближайшие недели перед любой встречей президентов Байдена и Путина", — говорится в сообщении Салливана.

Ранее в ответ на высылку российских диппредставителей из США РФ рекомендовала Джону Салливану "вернуться в Вашингтон для консультаций". Точное время отсутствия посла в РФ не указывается.



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