США рискуют стать стороной войны в Украине: Лавров снова выступил с угрозами

Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров снова принялся угрожать США. Он заявил, что якобы американские наемники принимают участие в войне на стороне ВСУ. И они якобы имеют информацию. С этой причины Америка "может стать стороной конфликта". Об этом Лавров заявил во время интервью американскому изданию Newsweek .

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Лавров обвинит США в том, что из американского оружия якобы обстреливают российскую территорию. Но пригрозил, что Америка может "может стать стороной конфликта".

"Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают факта передачи Киеву разведданных и целеуказаний для ударов. Мы фиксируем присутствие американских наемников и советников "на поле боя".Соединенные Штаты, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта", – заявил Лавров. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден рассказал мировым лидерам, что РФ хочет поступить с Украиной. Американский президент, выступая в ООН, заявил, что РФ хочет полностью уничтожить Украину и массово убивает украинцев. Джо Байден сказал, что у мировых лидеров от ужасов, которые россияне творят в Украине, должна остыть кровь. Такое заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН. Президент США подчеркнул, что Путин вообще отрицает существование украинского государства. Именно поэтому его цель — тотальное уничтожение Украины и убийство ее граждан. Поэтому российская армия бьет по школам, вокзалам, больницам и жилым домам украинцев. Кроме этого, в своем выступлении Джо Байден упомянул убитых и замученных украинцев, находящихся в братских могилах на освобожденных территориях.





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