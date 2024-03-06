США создают Путину условия для легкого переизбрания президентом РФ

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Конгресс США до сих пор не может принять решение о выделении столь необходимой финансовой помощи Украине. Более того, по его мнению, американские политики создают для российского диктатора Владимира Путина комфортные условия для того, чтобы он успешно прошел предвыборную кампанию и переизбрался.

Владимир Путин

"Штать ничего нам не дают, чтобы мы вдруг никуда не продвинулись на линии фронта и не создали Путину проблем",

– отметил военный эксперт.

Именно поэтому он предположил, что Украина может рассчитывать на помощь от США только после того, как Путин победит в выборах и примет присягу.

При этом Свитан отмечает, что если Киев сможет получить помощь от Соединенных Штатов еще весной, то сумеет организовать одну локальную наступательную операцию, вероятно, в сторону Крыма. При этом для планирования и организации всего необходимого понадобится время. Как считает военный эксперт, если помощь поступит весной, такая кампания может состояться где-то в августе или сентябре. Однако, добавляет Свитан, все же нужно хорошо проанализировать способности ВСУ и определиться с тем, не следует ли перенести наступление на следующий год.

Вместе с тем, добавляет военный эксперт, если в Соединенных Штатах не примут решение о предоставлении финансовой помощи Украине весной, то до конца года Украина не будет проводить мероприятия наступательного характера, поскольку просто не сможет их организовать за столь короткий срок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России диктатора Владимира Путина заподозрили в сотрудничестве со странами Запада. Да, там считают, что "специальная военная операция" не имеет смысла, а диктатор просто уничтожает россиян по заказу Запада.