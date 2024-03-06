logo

BTC/USD

67248.80

ETH/USD

3878.87

LTC/USD

85.16

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия США создают Путину условия для легкого переизбрания президентом РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

США создают Путину условия для легкого переизбрания президентом РФ

Соединенные Штаты на самом деле создают условия российскому диктатору Владимиру Путину для того, чтобы он мог без особого труда переизбраться на пост президента, об этом в интервью «Главреду» заявил Роман Свитан

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Конгресс США до сих пор не может принять решение о выделении столь необходимой финансовой помощи Украине. Более того, по его мнению, американские политики создают для российского диктатора Владимира Путина комфортные условия для того, чтобы он успешно прошел предвыборную кампанию и переизбрался.

США создают Путину условия для легкого переизбрания президентом РФ

Владимир Путин

"Штать ничего нам не дают, чтобы мы вдруг никуда не продвинулись на линии фронта и не создали Путину проблем",
– отметил военный эксперт.

Именно поэтому он предположил, что Украина может рассчитывать на помощь от США только после того, как Путин победит в выборах и примет присягу.

При этом Свитан отмечает, что если Киев сможет получить помощь от Соединенных Штатов еще весной, то сумеет организовать одну локальную наступательную операцию, вероятно, в сторону Крыма. При этом для планирования и организации всего необходимого понадобится время. Как считает военный эксперт, если помощь поступит весной, такая кампания может состояться где-то в августе или сентябре. Однако, добавляет Свитан, все же нужно хорошо проанализировать способности ВСУ и определиться с тем, не следует ли перенести наступление на следующий год.

Вместе с тем, добавляет военный эксперт, если в Соединенных Штатах не примут решение о предоставлении финансовой помощи Украине весной, то до конца года Украина не будет проводить мероприятия наступательного характера, поскольку просто не сможет их организовать за столь короткий срок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России диктатора Владимира Путина заподозрили в сотрудничестве со странами Запада. Да, там считают, что "специальная военная операция" не имеет смысла, а диктатор просто уничтожает россиян по заказу Запада.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/article/rf-vesnoy-letom-budet-nastupat-i-shatat-ukrainu-no-shansov-na-kiev-i-harkov-u-nee-net-svitan-10547081.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости