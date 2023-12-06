Стал известен главный вопрос, который россияне хотят задать Путину: касается войны в Украине

Президент России 14 декабря проведет "прямую линию", во время которой Владимир Путин ответит на вопросы россиян. Оказалось, что граждан РФ больше всего интересует один вопрос, касающийся войны в Украине.

Россияне хотят спросить Путина, когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

С 1 декабря российские службы начали собирать вопросы для "прямой линии" Путина. Параллельно с этим российская социологическая служба "Левада-центр" провела опрос, чтобы узнать, на какие вопросы россияне хотят услышать ответ от Путина.

Согласно исследованию, 21% россиян хочет узнать, когда закончится война в Украине, когда будет мир и что делает Путин, чтобы закончить "СВО". Оказалось, что вопрос о войне больше всего беспокоят россиян, ведь на втором месте с показателем 8% был запрос по поводу пенсий.

8% граждан РФ хочет услышать ответы от Путина о социальных программах, включая доступное жилье, медицину и образование. Следующим по популярности стали низкие зарплаты и вопрос о повышении уровня жизни – 7%. Еще 6% россиян спросили, когда президент России Владимир Путин уйдет с власти. Среди вопросов набравших менее 5% оказались о будущем экономики, развитии России, коррупции, внешней политике и местных проблемах.

Это впервые после начала полномасштабной войны в Украине Путин будет отвечать на "прямой линии" на вопросы от граждан России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт, проведший исследование голоса Путина, обнаружил неожиданное отличие в выступлениях президента России.

Также "Комментарии" писали о представителе Белого дома Джоне Кирби, который дал совет президенту России Владимиру Путину на его указ об увеличении численности вооруженных сил России.