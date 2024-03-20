Стал известен первый приказ Путина Шойгу после «выборов»: как это отобразится на войне

Страна-агрессор намерена якобы увеличить армии, создав новые подразделения. В частности, оккупанты даже мечтают о создании днепровской речной флотилии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Российский министр заявил, что по приказу переизбранного президента РФ Владимира Путина в России якобы сформируют новые подразделения – днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Сергей Шойгу добавил, что якобы до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Традиционно глава Минобороны РФ пообещал, что российские войска будут "повышать боевые возможности" и количество личного состава пропорционально "угрозам".

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