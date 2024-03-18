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Как Путин пошел на шестой срок: чего теперь ждать от России

Путинский режим достиг пика своего правления, война точно будет продолжаться

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Фарсовые выборы президента Российской Федерации, превратившиеся в шоу одного актера – Владимира Путина, которому придумали 87% поддержкивызвали предсказуемо негативную реакцию среди лидеров демократических странИ не менее предсказуемую позитивную – от представителей автократических режимовПрезидент Украины Владимир Зеленский назвал происшедшее имитацией выборов, акцентировав, что Путин "заболел властью" и делает всё, чтобы править пожизненноЭксперты продолжают делиться с порталом "Комментарии" своими мнениями о перевыборах Путина и дальнейшем развитии ситуации, в том числе, касательно российско-украинской войны.

Как Путин пошел на шестой срок: чего теперь ждать от России

Владимир Путин. Фото: DW

Выборы прошли, спешить путинский режим теперь не будет 

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

"Итоги "выборов" в РФ были абсолютно предсказуемыми. Вопрос был лишь в том, какую цифру Путину нарисуют. Нарисовали под 90%".

По словам эксперт, разочарование у него вызвало, что антипутинская оппозиция (граждане, которые выступают против войны в Украине, против пожизненного правления Путина), де-факто повысила явку акцией "полдень против Путина" – и легитимизировала того на новый срок.

"Путинский режим достиг пика своего правления, война точно будет продолжаться. Но уже, скорее всего, без неких жестких дедлайнов по взятию условных авдеевок и бахмутов", – считает Максим Яли.

Выборы прошли, спешить путинский режим теперь не будет, поясняет он. Но попыток оккупировать новые украинские территории Кремль не оставит.

Дальнейшее развитие ситуации достаточно предсказуемо

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина также считает итоги псевдовыборов в РФ абсолютно предсказуемыми. В том числе то, что результат Путину нарисовали на 10 процентов больше по сравнению с прошлыми выборами.

"Ведь чем больше диктатор находится при власти, тем более убедительную поддержку рисуют на выборах, – поясняет эксперт. – К примеру, президент Экваториальной Гвинеи, который правит страной 42 года, "набрал" на выборах более 95 процентов голосов. У российского диктатора всё впереди".

Дальнейшее развитие ситуации достаточно предсказуемо, считает политолог. На сегодняшний момент, отмечает она, совершенно очевидно, что никаких протестов внутри РФ по итогам голосования не будет.

"Всё, что смогла обеспечить российская оппозиция, так это явку на выборы под видом акции "полдень против Путина". Очереди к тем же зарубежным избирательным участкам показали все мировые СМИ. Путин даже оппозицию за это похвалил, тут даже добавить нечего. Теперь речь идет о признании результатов выборов другими странами. Международная легитимность – вещь важная, но для цивилизованных стран, а для диктатур она не играет никакой роли. Вот, например, президент Беларуси Александр Лукашенко не признанием результатов своих прошлых псевдовыбров не сильно расстроился", – напоминает Анна Малкина.

По ее мнению, новый президентский срок российского диктатора начнется с сюрпризов для собственного населения. Ведь все непопулярные меры, включая повышение пенсионного возраста, Путин принимал сразу после избрания.

"Сейчас речь пойдет, скорее всего, об усилении мобилизации, которую "приглушили" после волны возмущения осенью 2022 года. Теперь к настроениям людей можно не сильно прислушиваться: выборы состоялись, репрессивный аппарат нарастил обороты, оппозиционное население запугано и деморализовано", – поясняет политолог.

Для нас, конечно, продолжает она, вся эта история не является новостью, но и ничего хорошего не несет.

"На фоне проблем с мобилизацией в Украине и заблокированной уже почти полгода помощью от США, у нас много поводов для беспокойства. Поэтому инициатива президента Франции Макрона на тему отправки военного контингента в Украину выглядит логичным решением, но пока нереализуемым", – констатирует Анна Малкина.

Она не исключает, что театр военных действий может расшириться. Окрыленный "победой" на выборах и безнаказанностью российский диктатор может повысить градус напряжения, напав, например, на страны Балтии.

"Путину очень важно показать слабость НАТО, – аргументирует эксперт. – И, глядя на нерешительность европейских политиков, он может предположить, что военная агрессия против, к примеру, Литвы не запустит в действие пятый пункт договора Североатлантического Альянса".

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Источник: https://comments.ua/
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