Как Путин пошел на шестой срок: чего теперь ждать от России

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Кравцев Сергей
Фарсовые выборы президента Российской Федерации, превратившиеся в шоу одного актера – Владимира Путина, которому придумали 87% поддержки, вызвали предсказуемо негативную реакцию среди лидеров демократических стран. И не менее предсказуемую позитивную – от представителей автократических режимов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал происшедшее имитацией выборов, акцентировав, что Путин "заболел властью" и делает всё, чтобы править пожизненно. Эксперты продолжают делиться с порталом "Комментарии" своими мнениями о перевыборах Путина и дальнейшем развитии ситуации, в том числе, касательно российско-украинской войны.
Владимир Путин. Фото: DW
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:
По словам эксперт, разочарование у него вызвало, что антипутинская оппозиция (граждане, которые выступают против войны в Украине, против пожизненного правления Путина), де-факто повысила явку акцией "полдень против Путина" – и легитимизировала того на новый срок.
Выборы прошли, спешить путинский режим теперь не будет, поясняет он. Но попыток оккупировать новые украинские территории Кремль не оставит.
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина также считает итоги псевдовыборов в РФ абсолютно предсказуемыми. В том числе то, что результат Путину нарисовали на 10 процентов больше по сравнению с прошлыми выборами.
Дальнейшее развитие ситуации достаточно предсказуемо, считает политолог. На сегодняшний момент, отмечает она, совершенно очевидно, что никаких протестов внутри РФ по итогам голосования не будет.
По ее мнению, новый президентский срок российского диктатора начнется с сюрпризов для собственного населения. Ведь все непопулярные меры, включая повышение пенсионного возраста, Путин принимал сразу после избрания.
Для нас, конечно, продолжает она, вся эта история не является новостью, но и ничего хорошего не несет.
Она не исключает, что театр военных действий может расшириться. Окрыленный "победой" на выборах и безнаказанностью российский диктатор может повысить градус напряжения, напав, например, на страны Балтии.
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