Стал известен план Путина: как Россия снова хочет стать третьим полюсом мира

Большая вероятность того, что россияне будут пытаться сейчас создать проблему в третьей точке мира – условно говоря повторить ситуацию с Сирией образца 2015 года. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что параллельно россияне будут продолжать пугать Европу, хотя никакого наземного вторжения в ближайшее время не будет априори. Европе принадлежит контрольный пакет акций в санкциях, поэтому россиянам так важно, чтобы европейцы испугались. Также россияне будут пробовать вклиниться в переговоры США-Китай в качестве посредника, хотя они им не нужны и максимум, что может добиться Кремль – стать частью фоновой повестки дня, но это уже немало.

"Главный козырь россиян – арктический путь и лицензии для разработки месторождений редкоземельных металлов на этом этапе не будут играть значимой роли. Путин, как собака на сене, будет держать их как козырь, но воспользоваться им просто побоится, ведь создать трехсторонние СП между Китаем, США и Россией пока нереалистично", – отметил политолог.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что расчет Путина остается неизменным: фронт посыплется, Украина замерзнет, Европа испугается. И как результат: Украина упадет, он пригрозит Европе вторжением, Европа испугается и Россия снова станет третьим полюсом мира. Однако есть много нюансов, которые говорят о том, что такой сценарий невозможен. Однако Путин свято в него верит.

"Это все мифотворчество Путина, но, похоже, это его план. И имитация посредничества между США и Китаем необходима для реализации этого сценария. Главные изъяны для России этого сценария: ни Вашингтону, ни Пекину не нужна победа России и тем более выход России в Одессу", – отметил Вадим Денисенко.

