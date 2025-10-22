Стал известен план Путина: как Россия снова хочет стать третьим полюсом мира

Рубрики
Кравцев Сергей
Большая вероятность того, что россияне будут пытаться сейчас создать проблему в третьей точке мира – условно говоря повторить ситуацию с Сирией образца 2015 года. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт считает, что параллельно россияне будут продолжать пугать Европу, хотя никакого наземного вторжения в ближайшее время не будет априори. Европе принадлежит контрольный пакет акций в санкциях, поэтому россиянам так важно, чтобы европейцы испугались. Также россияне будут пробовать вклиниться в переговоры США-Китай в качестве посредника, хотя они им не нужны и максимум, что может добиться Кремль – стать частью фоновой повестки дня, но это уже немало.
Подытоживая эксперт подчеркнул, что расчет Путина остается неизменным: фронт посыплется, Украина замерзнет, Европа испугается. И как результат: Украина упадет, он пригрозит Европе вторжением, Европа испугается и Россия снова станет третьим полюсом мира. Однако есть много нюансов, которые говорят о том, что такой сценарий невозможен. Однако Путин свято в него верит.
