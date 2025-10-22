Став відомий план Путіна: як Росія знову хоче стати третім полюсом світу

Велика вірогідність, що росіяни будуть намагатися зараз створити проблему в третій точці світу – умовно кажучи повторити ситуацію з Сирією зразка 2015 року. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що паралельно росіяни будуть продовжувати лякати Європу, хоча ніякого наземного вторгнення в найближчий час не буде апріорі. Європі належить контрольний пакет акцій в санкціях, а тому росіянам так важливо, щоб європейці злякалися. Також росіяни будуть пробувати вклинитися у переговори США-Китай в якості посередника, хоча вони їм не потрібні і максимум, що може добитися Кремль – стати частиною фонового порядку денного, але це вже немало.

"Головний козир росіян – арктичний шлях і ліцензії для розробки родовищ рідкісноземельних металів на цьому етапі не будуть відігравати вагомої ролі. Путін, як собака на сіні, буде тримати їх, як козир, але скористатися ним просто побоїться, адже створити тристоронні СП між Китаєм, США та Росією поки нереалістично", – зазначив політолог.

Підсумовуючи експерт наголосив, що розрахунок Путіна залишається незмінним: фронт посиплеться, Україна замерзне, Європа злякається. І як результат: Україна впаде, він пригрозить Європі вторгненням, Європа злякається і Росія знову стане третім полюсом світу. Проте є багато нюансів, які говорять про те, що такий сценарій неможливий. Проте Путін свято у нього вірить.

"Це все міфотворчість Путіна, але схоже, це його план. І імітація посередництво між США та Китаєм йому потрібна для реалізації цього сценарію. Головні вади для Росії цього сценарію: ні Вашингтону, ні Пекіну не потрібна перемога Росії і тим більше, вихід Росії до Одеси", – зазначив Вадим Денисенко.

