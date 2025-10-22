Став відомий план Путіна: як Росія знову хоче стати третім полюсом світу

Рубрики
Кравцев Сергей
Велика вірогідність, що росіяни будуть намагатися зараз створити проблему в третій точці світу – умовно кажучи повторити ситуацію з Сирією зразка 2015 року. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт вважає, що паралельно росіяни будуть продовжувати лякати Європу, хоча ніякого наземного вторгнення в найближчий час не буде апріорі. Європі належить контрольний пакет акцій в санкціях, а тому росіянам так важливо, щоб європейці злякалися. Також росіяни будуть пробувати вклинитися у переговори США-Китай в якості посередника, хоча вони їм не потрібні і максимум, що може добитися Кремль – стати частиною фонового порядку денного, але це вже немало.
Підсумовуючи експерт наголосив, що розрахунок Путіна залишається незмінним: фронт посиплеться, Україна замерзне, Європа злякається. І як результат: Україна впаде, він пригрозить Європі вторгненням, Європа злякається і Росія знову стане третім полюсом світу. Проте є багато нюансів, які говорять про те, що такий сценарій неможливий. Проте Путін свято у нього вірить.
