Стала известна идея РФ в рамках БРИКС: почему Китай и Индия от нее не в восторге

Россия хочет создать в рамках БРИКС альтернативную аграрную платформу, чтобы обойти санкции Запада. Но такую идею, в частности, не поддерживают Китай и Индия. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины в Facebook.

БРИКС. Фото: из открытых источников

Как обратили внимание в СВР, формальные консультации о зерновой бирже в рамках БРИКС Россия хочет начать во время петербургского экономического форума, который должен стартовать с 18 июня.

"Кремль продвигает проект как инструмент усиления позиций на глобальном аграрном рынке и обход западных санкций", — объяснили в разведке.

Таким образом РФ хочет усилить влияние на страны Глобального Юга. Новая биржа должна стать шагом к более широкой товарной платформе для нефти, металлов и газа.

Путинский режим предлагает, чтобы в рамках новой площадки формировалась "независимая" цену на зерно в рамках БРИКС, а также минимизировать влияние западных трейдеров и доллара. Также Россия предлагает перейти на расчеты в национальных валютах.

"Однако инициатива вряд ли получит реальную поддержку. Китай, Иран, Беларусь и Индия пока воздерживаются от активного участия из-за рисков вторичных санкций и угрозы потерять доступ к рынкам. Без их экономического привлечения проект останется декларативным", — подчеркнули в разведке.

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