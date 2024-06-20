Стало известно, что хочет получить Путин от власти Вьетнама

Как считает политолог Юрий Богданов, России Вьетнам нужен как ворота в Юго-Восточную Азию, как потенциальный источник товаров двойного назначения, ведь страна как производственная площадка уже сейчас бросает вызов Китаю и, гипотетически, как источник боеприпасов и старой советской техники. Тем более, что Вьетнам сохраняет отношения с РФ в экономической сфере, а также продолжает покупать российское оружие.

Владимир Путин

Однако эксперт убежден, что даже личное присутствие кремлевского диктатора Владимира Путина и переговоры не сместят позицию Вьетнама в сторону поддержки РФ.

"В этом “виновны” экономика, принцип вьетнамского нейтралитета и стремительно развивающееся партнерство с США. В отличие от КНДР, Социалистическая Республика Вьетнам – успешно развивающаяся страна, хорошо балансирующая между основными региональными и глобальными силами. Ключевые инвесторы в экономику Вьетнама – США, Япония, Республика Корея и КНР с тенденцией к постепенному сдвигу в сторону демократических стран", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, Вьетнам достаточно успешно развивает мирные отношения со всеми ключевыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Индией, Филиппинами и Индонезией.

Сохранение инвестиционного потока на фоне оттока инвестиций из Китая – приоритет №1 для властей страны.

"Вьетнам не претендует на мировое господство (в отличие от РФ и КНР), поэтому не будет рисковать большими деньгами из-за непонятных бонусов от поддержки РФ. При всех реверансах со стороны Путина, Вьетнам будет ссылаться в своей позиции на "принцип трех НЭ", на котором базируется номинальный нейтралитет страны: не вступать в военные союзы, не разрешать размещать иностранные войска на собственной территории, не вступать в союзы против других стран" , – считает Богданов.

По его мнению, Вьетнам также как и Филиппины, Бруней, Индонезия и Тайвань испытывает давление из-за попытки Китая обуздать под свой контроль все Южнокитайское море. Поэтому, говорит эксперт, еще в прошлом году, на 50-летний юбилей завершения интервенции США в страну, две страны – США и Вьетнам – заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Руководство Вьетнама назвало это самым высоким уровнем сотрудничества с другим государством. Правительства также заключили соглашение о поставках редкоземельных элементов (для США это важно, чтобы избавиться от зависимости от Китая) и полупроводников. До этого Вьетнам имел подобные соглашения только с Китаем, Индией, Республикой Кореей и собственно Россией еще с советских времен.

"Но масштабы актуального и потенциального сотрудничества Вашингтона и Ханой намного опережают потенциал Москвы. А постоянная угроза со стороны текущего режима в Пекине принуждает Ханой ко все более широкому партнерству с США, Японией и Кореей здорового человека. Вашингтон осторожно давит на Ханой в двух вопросах: права человека и собственно военное сотрудничество с Москвой", — отметил эксперт.

По оценкам заместителя советника президента США по нацбезопасности Джона Файнера, "Вьетнам смотрит на отношения с Россией с "всё большей обеспокоенностью". Поэтому, предполагает эксперт, для России совсем скоро задачей может стать не получить оружие от Ханой или заключить новые экономические соглашения. А сохранить хотя бы тот объем сотрудничества, который есть.

"Собственно, насколько я понимаю, это и есть реальная задача путинского визита", — добавил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, зачем Путин уехал во Вьетнам.



