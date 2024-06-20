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Стало известно, что хочет получить Путин от власти Вьетнама

Кремлевский диктатор хочет получить от Вьетнама много всего, но на самом деле, ему бы сохранить тот уровень отношений, который сейчас находится между странами, считает политолог Юрий Богданов.

сегодня, 17:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает политолог Юрий Богданов, России Вьетнам нужен как ворота в Юго-Восточную Азию, как потенциальный источник товаров двойного назначения, ведь страна как производственная площадка уже сейчас бросает вызов Китаю и, гипотетически, как источник боеприпасов и старой советской техники. Тем более, что Вьетнам сохраняет отношения с РФ в экономической сфере, а также продолжает покупать российское оружие.

Стало известно, что хочет получить Путин от власти Вьетнама

Владимир Путин

Однако эксперт убежден, что даже личное присутствие кремлевского диктатора Владимира Путина и переговоры не сместят позицию Вьетнама в сторону поддержки РФ.

"В этом “виновны” экономика, принцип вьетнамского нейтралитета и стремительно развивающееся партнерство с США. В отличие от КНДР, Социалистическая Республика Вьетнам – успешно развивающаяся страна, хорошо балансирующая между основными региональными и глобальными силами. Ключевые инвесторы в экономику Вьетнама – США, Япония, Республика Корея и КНР с тенденцией к постепенному сдвигу в сторону демократических стран", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, Вьетнам достаточно успешно развивает мирные отношения со всеми ключевыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Индией, Филиппинами и Индонезией.

Сохранение инвестиционного потока на фоне оттока инвестиций из Китая – приоритет №1 для властей страны.

"Вьетнам не претендует на мировое господство (в отличие от РФ и КНР), поэтому не будет рисковать большими деньгами из-за непонятных бонусов от поддержки РФ. При всех реверансах со стороны Путина, Вьетнам будет ссылаться в своей позиции на "принцип трех НЭ", на котором базируется номинальный нейтралитет страны: не вступать в военные союзы, не разрешать размещать иностранные войска на собственной территории, не вступать в союзы против других стран" , – считает Богданов.

По его мнению, Вьетнам также как и Филиппины, Бруней, Индонезия и Тайвань испытывает давление из-за попытки Китая обуздать под свой контроль все Южнокитайское море. Поэтому, говорит эксперт, еще в прошлом году, на 50-летний юбилей завершения интервенции США в страну, две страны – США и Вьетнам – заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Руководство Вьетнама назвало это самым высоким уровнем сотрудничества с другим государством. Правительства также заключили соглашение о поставках редкоземельных элементов (для США это важно, чтобы избавиться от зависимости от Китая) и полупроводников. До этого Вьетнам имел подобные соглашения только с Китаем, Индией, Республикой Кореей и собственно Россией еще с советских времен.

"Но масштабы актуального и потенциального сотрудничества Вашингтона и Ханой намного опережают потенциал Москвы. А постоянная угроза со стороны текущего режима в Пекине принуждает Ханой ко все более широкому партнерству с США, Японией и Кореей здорового человека. Вашингтон осторожно давит на Ханой в двух вопросах: права человека и собственно военное сотрудничество с Москвой", — отметил эксперт.

По оценкам заместителя советника президента США по нацбезопасности Джона Файнера, "Вьетнам смотрит на отношения с Россией с "всё большей обеспокоенностью". Поэтому, предполагает эксперт, для России совсем скоро задачей может стать не получить оружие от Ханой или заключить новые экономические соглашения. А сохранить хотя бы тот объем сотрудничества, который есть.

"Собственно, насколько я понимаю, это и есть реальная задача путинского визита", — добавил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, зачем Путин уехал во Вьетнам.




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Источник: https://t.me/yb_ua/5604
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