Стало известно, что хочет получить Путин от власти Вьетнама

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Юрий Богданов, России Вьетнам нужен как ворота в Юго-Восточную Азию, как потенциальный источник товаров двойного назначения, ведь страна как производственная площадка уже сейчас бросает вызов Китаю и, гипотетически, как источник боеприпасов и старой советской техники. Тем более, что Вьетнам сохраняет отношения с РФ в экономической сфере, а также продолжает покупать российское оружие.
Владимир Путин
Однако эксперт убежден, что даже личное присутствие кремлевского диктатора Владимира Путина и переговоры не сместят позицию Вьетнама в сторону поддержки РФ.
Кроме того, по его словам, Вьетнам достаточно успешно развивает мирные отношения со всеми ключевыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Индией, Филиппинами и Индонезией.
Сохранение инвестиционного потока на фоне оттока инвестиций из Китая – приоритет №1 для властей страны.
По его мнению, Вьетнам также как и Филиппины, Бруней, Индонезия и Тайвань испытывает давление из-за попытки Китая обуздать под свой контроль все Южнокитайское море. Поэтому, говорит эксперт, еще в прошлом году, на 50-летний юбилей завершения интервенции США в страну, две страны – США и Вьетнам – заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Руководство Вьетнама назвало это самым высоким уровнем сотрудничества с другим государством. Правительства также заключили соглашение о поставках редкоземельных элементов (для США это важно, чтобы избавиться от зависимости от Китая) и полупроводников. До этого Вьетнам имел подобные соглашения только с Китаем, Индией, Республикой Кореей и собственно Россией еще с советских времен.
По оценкам заместителя советника президента США по нацбезопасности Джона Файнера, "Вьетнам смотрит на отношения с Россией с "всё большей обеспокоенностью". Поэтому, предполагает эксперт, для России совсем скоро задачей может стать не получить оружие от Ханой или заключить новые экономические соглашения. А сохранить хотя бы тот объем сотрудничества, который есть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, зачем Путин уехал во Вьетнам.
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