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Стало известно, что Россия будет делать с «Северными потоками»

Россия не планирует ремонтировать взорванные трубопроводы, а скорее всего их опломбирует

сегодня, 15:23
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Автор:

Моесеенко Валентина

Свой "Северный поток" РФ собирается "запечатать", при том, что трубопроводы можно как бы отремонтировать после повреждений, сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишут "Комментарии".

Стало известно, что Россия будет делать с «Северными потоками»

В Кремле «похоронили» газопровод

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря. Три трубы были разорваны непонятными взрывами в сентябре 2022 года, а одна из труб Северного потока-2 остается невредимой.


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Один собеседник Reuters сказал, что Россия "похоронила" проект. Другой источник, знакомый с планами, подтвердил, что владельцы рассматривают вопрос о консервации труб. Скорее всего, это будет означать герметизацию разорванных концов и меры по предотвращению дальнейшей коррозии морской воды. Два источника агентства заявили, что хотя плана по ремонту разорванных трубопроводов нет, они будут сохранены для возможного запуска в будущем

Москва не считает возможным улучшение отношений с Западом в ближайшем будущем, которое позволило бы запустить трубопроводы. В РФ предполагают, что если сжиженный природный газ из США, которым Европа частично заменила российское топливо, станет гораздо дороже, возможно европейские страны будут готовы возобновить закупки в больших объемах у России. За последний год Европа резко сократила импорт энергоресурсов из России, в то время как контролируемый государством "Газпром" (GAZP.MM) экспорт за пределы бывшего Советского Союза сократился почти вдвое в 2022 году до постсоветского минимума в 101 млрд кубометров.

А в "Газпроме" говорят, что техническая возможность отремонтировать разорванные трубопроводы есть.

На портале "Комментарии" говорилось, что сентябре в Балтийском море были взорваны три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Следствие в Швеции и Дании до сих пор не сообщало о результатах расследования взрывов.

Ранее писали "Комментарии", представители следственных органов Швеции и Дании заявили о возможном использовании взрывчатки для повреждения газопроводов в Балтийском море. Политические лидеры намекали, что взрыв могли устроить те, кому такие события будут выгодны, имея в виду президента Российской Федерации Владимира Путина.

Читайте на портале "Комментарии" — авария на газопроводе "Северный поток-2" вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила.



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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russia-set-mothball-damaged-nord-stream-gas-pipelines-sources-2023-03-03/
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