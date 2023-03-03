Стало известно, что Россия будет делать с «Северными потоками»

Свой "Северный поток" РФ собирается "запечатать", при том, что трубопроводы можно как бы отремонтировать после повреждений, сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишут "Комментарии".



В Кремле «похоронили» газопровод

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря. Три трубы были разорваны непонятными взрывами в сентябре 2022 года, а одна из труб Северного потока-2 остается невредимой.

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Один собеседник Reuters сказал, что Россия "похоронила" проект. Другой источник, знакомый с планами, подтвердил, что владельцы рассматривают вопрос о консервации труб. Скорее всего, это будет означать герметизацию разорванных концов и меры по предотвращению дальнейшей коррозии морской воды. Два источника агентства заявили, что хотя плана по ремонту разорванных трубопроводов нет, они будут сохранены для возможного запуска в будущем

Москва не считает возможным улучшение отношений с Западом в ближайшем будущем, которое позволило бы запустить трубопроводы. В РФ предполагают, что если сжиженный природный газ из США, которым Европа частично заменила российское топливо, станет гораздо дороже, возможно европейские страны будут готовы возобновить закупки в больших объемах у России. За последний год Европа резко сократила импорт энергоресурсов из России, в то время как контролируемый государством "Газпром" (GAZP.MM) экспорт за пределы бывшего Советского Союза сократился почти вдвое в 2022 году до постсоветского минимума в 101 млрд кубометров.

А в "Газпроме" говорят, что техническая возможность отремонтировать разорванные трубопроводы есть.

На портале "Комментарии" говорилось, что сентябре в Балтийском море были взорваны три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Следствие в Швеции и Дании до сих пор не сообщало о результатах расследования взрывов.

Ранее писали "Комментарии", представители следственных органов Швеции и Дании заявили о возможном использовании взрывчатки для повреждения газопроводов в Балтийском море. Политические лидеры намекали, что взрыв могли устроить те, кому такие события будут выгодны, имея в виду президента Российской Федерации Владимира Путина.

Читайте на портале "Комментарии" — авария на газопроводе "Северный поток-2" вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила.