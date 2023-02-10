Стало известно, как Кремль собрался отметить годовщину вторжения в Украину

В столице России проходят подготовительные мероприятия к масштабному митинг-концерту в Лужниках. Якобы мероприятие приурочено ко "Дню защитника". В Кремле подтверждают возможное присутствие Путина на концерте. Мероприятие должно состояться 22 февраля, тогда как начало полномасштабного вторжения российских войск в Украину произошло 24 февраля. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

О массовости предстоящего мероприятия говорит сообщение о том, что в нем примет участие до 200 тысяч человек.

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Планируется, что российский диктатор Путин откроет мероприятие. Президент страны-агрессора обратиться с пропагандисткой речью к присутствующим.

Кроме основной сцены возле стадиона будет организована зона для исторических реконструкций, а также для выставки техники российской оккупационной армии.

Для самого концерта установят сразу несколько сцен. Участие в митинге примут так называемые "активисты молодежных и патриотических организаций".

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне уже начали массированное наступление на Донбассе. Цель-минимум – всё та же, что уже неоднократно ставил диктатор Путин – захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах. О чем говорит происходящее на фронте? Какие факторы могут кардинально изменить ситуацию в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — почему президенту РФ Владимиру Путину не удастся повторить ход СССР с Африкой – как нужно действовать Украине.