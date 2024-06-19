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Стало известно, какие еще территории России Путин может отдать Китаю

Россия готова передавать под контроль Китая новые территории в обмен на экономическую помощь, отметил Вадим Денисенко

сегодня, 12:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Есть несколько вещей, которые частично можно складывать в пазл "экономика РФ", отмечает политолог Вадим Денисенко. Согласно данным российского минфина, субсидии нефтеперерабатывающей отрасли уже сейчас составляют 1,7% ВВП. Проще говоря, отрасль из донора бюджета становится реципиентом бюджета.

Стало известно, какие еще территории России Путин может отдать Китаю

Китай и Россия

Второй аспект, который важно отслеживать, но, несмотря на рекордные поставки нефти в Поднебесную, торговое сальдо Россия — Китай направляется к минусовой отметке. То есть, говорит Денисенко, торговая модель нефть в обмен на автомобили и оборудование для невмешательства в войну становится если не убыточной, то низкомаржинальной для РФ.

Кроме того, Денисенко отмечает, что совершенно незамеченно прошла де-факто передача части российской территории Китая, которая позволила получить Пекину прямой доступ к Японскому морю через реку Туманная, где проходит российско-корейская граница.

Китай получил прямой доступ к этому проходу без особых ограничений и это, судя по всему, оплата счетов, выставленных Путину во время визита в Пекин. Мы должны понять одну важную вещь: Путину отступать почти некуда: дальше передача территорий для инфраструктурных проектов Китая на северном морском пути. Обратите внимание, что все это происходит на фоне санкций США против Новатека и его возможностей по строительству танкеров для СПГ (эти санкции у нас практически не заметили)" — говорит Денисенко.

По его словам, заявление Путина о его мирном плане является обрубанием путей для отступления ему самому и его окружению. Но важно отметить, главный реципиент этого заявления – Пекин, который хочет сыграть в миротворца. Путин донес прежде всего Си, что его красная линия и единственная возможность оставаться субъектным – это продолжение войны.

"Путин понимает, что Пекин не готов к резким шагам по уменьшению закупок российского сырья, в то же время главная задача, которую поставил перед собой Путин – насыщение ВПК новыми станками во многом выполнено. Поэтому он имеет определенный люфт во времени. На что этот люфт попытается использовать? Прежде всего, на создание сложных систем противовесов, где у него будут точки влияния на КНР через третьи страны. Именно поэтому Россия так активна в Африке. И именно с этим связан визит Путина в Северную Корею. Это все неочевидные шаги, но это вопрос выживания режима Путина", – говорит Денисенко.

Кроме того, по его мнению, Путин понимает, что его главная задача не допустить договоренностей Китай-США до выборов в Штатах, вероятность такой договоренности невелика, но все же существует.

"Параллельно, если никакого соглашения не будет, у него точно есть время до начала следующего года. За это время ему нужно выстроить модель отношений с Китаем, которая будет предусматривать пролонгирование статус-кво хотя бы на год. Его единственная стратегия на сегодняшний день — тянуть время", — подчеркнул Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ собирается пойти на территориальные уступки РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02NMVRGmfWmSQBC2yRhgTvM51VMmtjM5K8HvSQzbq6uWa7qm39UKVH3dGbXvK2oHRBl
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