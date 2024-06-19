Стало известно, какие еще территории России Путин может отдать Китаю

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Есть несколько вещей, которые частично можно складывать в пазл "экономика РФ", отмечает политолог Вадим Денисенко. Согласно данным российского минфина, субсидии нефтеперерабатывающей отрасли уже сейчас составляют 1,7% ВВП. Проще говоря, отрасль из донора бюджета становится реципиентом бюджета.
Китай и Россия
Второй аспект, который важно отслеживать, но, несмотря на рекордные поставки нефти в Поднебесную, торговое сальдо Россия — Китай направляется к минусовой отметке. То есть, говорит Денисенко, торговая модель нефть в обмен на автомобили и оборудование для невмешательства в войну становится если не убыточной, то низкомаржинальной для РФ.
Кроме того, Денисенко отмечает, что совершенно незамеченно прошла де-факто передача части российской территории Китая, которая позволила получить Пекину прямой доступ к Японскому морю через реку Туманная, где проходит российско-корейская граница.
По его словам, заявление Путина о его мирном плане является обрубанием путей для отступления ему самому и его окружению. Но важно отметить, главный реципиент этого заявления – Пекин, который хочет сыграть в миротворца. Путин донес прежде всего Си, что его красная линия и единственная возможность оставаться субъектным – это продолжение войны.
Кроме того, по его мнению, Путин понимает, что его главная задача не допустить договоренностей Китай-США до выборов в Штатах, вероятность такой договоренности невелика, но все же существует.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ собирается пойти на территориальные уступки РФ.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!