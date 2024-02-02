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Стало известно, какой процент россиян считает президентские выборы фарсом

Около 30% россиян уверены, что президентские выборы не пройдут честно

2 февраля 2024, 19:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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Практически каждый третий гражданин России считает, что процедура избрания президента в марте этого года не будет честной.

Стало известно, какой процент россиян считает президентские выборы фарсом

Через 45 дней в РФ состоятся президентские выборы. Фото из открытых источников

Как известно, главным кандидатом на пост президента РФ закономерно является диктатор Владимир Путин, который, очевидно, в пятый раз возглавит Кремль. Другие кандидаты даже не выражают готовность всерьез бороться за президентский пост.

Согласно результатам опроса, проведенного социологами Russian Field, 30% россиян убеждены, что выборы не будут честными.

Как показал опрос, 60% россиян считают, что результаты выборов не будут сфальсифицированы. Еще 9% опрошенных затруднились ответить на вопрос, а 1% респондентов отказался отвечать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



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Источник: https://russianfield.com/45days
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