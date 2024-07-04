Стало известно, какую циничную цель преследует Путин, рассказывая о «стамбульских соглашениях»

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин на ШОС заявил о том, что якобы "стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса".
Владимир Путин
Как отметил политтехнолог Олег Постернак, это заявление идет параллельно с вбросом о "мирном плане" через некоторых украинских блоггеров.
По его словам, делается это для того, чтобы потом, когда во время настоящих переговоров станет ясно, что РФ на это не пойдет, вызвать серьезную коллективную фрустрацию среди украинцев, ведь после искусственно раздутого ожидания его резкая денонсация должна по замыслу врага вызвать эмоциональный протестный выход. против украинской власти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Дмитрий Гордон опубликовал проект мирного плана, переданный РФ США. В нем указано, что Украина должна покинуть Донбасс, а РФ отдаст Украине ЗАЭС, готовая поговорить о выходе с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. При этом указывается, что Крым может находиться под общим управлением Украины и РФ, но Украина должна отказаться от членства в НАТО. Кроме того, РФ фактически требует от Украины разоружения.
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