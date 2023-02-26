Стало известно кого ликвидируют в России первым, после падения диктатуры

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заигрался. В случае перемен в Кремле его ликвидируют первым. Об этом в телеэфире заявил бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов.



Пригожин становит опасность и для Путина

"Пригожин становится такой сильной фигурой, как Борман и Гиммлер, но он становится так быстро сильной фигурой, так быстро у него появляется даже какой-то политический вес, что он начинает представлять опасность для Путина, и вот тогда его надо обязательно охладить, отдалить, и для этого нужны в том числе и Кадыров, и военные и так далее", — сказал он.

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По словам международного консультанта, сначала у Пригожина возникли проблемы из-за его медийности.

"Он очень хороший медийный человек. Он реально человек, который умеет строить свою коммуникационную линию. Так же как Шойгу, который в принципе сделал себя именно таким образом — он всегда возил с собой камеру и журналистов, всегда в программе "Время" министр Шойгу где-то там, откуда-то. Таким образом он был в свое время вторым лицом по популярности в России после Путина и даже с возможностью стать первым лицом. Пригожин примерно такой же человек", — говорит Жирнов.

Несмотря на то, что Пригожин необразованный, но он имеет инстинкты, в том числе в медийном пространстве, он знает, как подать, и самое главное, он почувствовал, что он может заменить Путина в той роли, в которой Путин попытался играть в 2000-м году.

"Главный свой авторитет Путин сделал на "мочить в сортире". Пришел такой человек с блатными привычками, полубандит, получекист и все это дело сработало. Но Путин стал старым, от Путина устали (22 года), и Пригожин очень четко вписался в эту парадигму. А Пригожин все-таки так заигрался в этом деле, что начал ссориться со всеми, с кем не попадя", — пояснил Жирнов.

Он напомнил, что Пригожин оскорбил Медведева, губернатора Санкт-Петербурга Беглова, ЛДПР, военных, всех.

"А когда так это происходит, это означает, что человек просто заигрался во власть. Во всех видах спорта, связанных с риском, никогда не гибнут чайники, и никогда или очень редко гибнут очень большие мастера. Гибнут перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Вот Пригожин — это кандидат в мастера спорта, который возомнил себя заслуженным мастером спорта, а у него нет этого. И плюс у него нет результата. Он построил свою кампанию на том, что все идиоты, а я умный, никто ничего не умеет, а я умею. И вдруг и он не умеет. И теперь он уперся в нехватку побед. Собственно, в то же самое, во что уперся Путин, и Путину нечего предъявить такого значимого после года войны", — считает бывший сотрудник КГБ.

Кроме того, по мнению бывшего сотрудника КГБ, Евгений Пригожин заигрался и в том, что, приезжая в колонии, говорил завербованным заключенным: "Это я вас выпускаю".

"А это — политическая ошибка, ему надо было всегда говорить, что это Путин вас выпускает, потому что амнистию может объявлять только президент РФ. И когда Пригожин говорил: "Я вас выпускаю", то значит он опять же ставил себя на место Путина, а это очень большая ошибка, Путину это, кстати, рассказали, и Путину это не понравилось. То, что делал Пригожин, это свидетельствует о том, что в РФ на самом деле не было государства", — констатирует Сергей Жирнов.

По словам бывшего сотрудника Службы внешней разведки РФ, Пригожин всячески заменяет собой всю правоохранительную и судебную систему, отменяя ее, это тоже не нормально для государства. Также он высказал мнение о судьбе Пригожина в случае перемен в Кремле.

"Если повезет, то Пригожин останутся живым, если нет, то, я думаю, что он самый молодой, самый последний, у него есть большой политический потенциал, его первого убьют", — высказался Сергей Жирнов.

Как писали "Комментарии", руководитель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал обещание поймать блогера из РФ Алексея Столярова, который приходится зятем Сергею Шойгу, за то, что он якобы имеет антивоенные убеждения.

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