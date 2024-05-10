Стало известно, кого Путин выбрал себе на пост премьера

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Ткачик Олеся
Как сообщил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, кремлевский диктатор Владимир Путин определился с кандидатурой на пост премьер-министра. По его словам, Путин внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина, который и до этого возглавлял правительство.
Владимир Путин
Как сообщил Володин, депутаты Госдумы уже сегодня утвердят кандидатуру нового премьера.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая правительство во главе с Михаилом Мишустиным ушло в отставку по указу кремлевского диктатора. В РФ такие правила, что после инаугурации президента – правительство уходит в отставку, а новый президент подбирает себе команду. По закону, глава РФ вносит в Думу кандидатуру премьера, и после утверждения он предлагает депутатам состав правительства.
Примечательно, что западные и российские СМИ прогнозировали, что Мишустина переназначат на пост премьера. Якобы он заслужил доверие тем, что поддержал идею кремлевского диктатора Путина начать так называемую "специальную военную операцию" в Украине.
При этом, пока не понятно, сохранит ли свою должность министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу. Якобы, отставка правительства идеальный момент, чтобы избавиться от него, поскольку он не смог выполнить поручение Путина и "взять Киев за три дня". О том, что под Шойгу шатается кресло свидетельствует и арест его заместителя по подозрению в коррупции. Впрочем, есть также мнение, что Шойгу пока может сохранить свою должность, чтобы Путин не выглядел в глазах избирателей слабым.
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