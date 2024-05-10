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Стало известно, кого Путин выбрал себе на пост премьера

Кремлевский диктатор Владимир Путин внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра террористической России. Ожидается, что его кандидатуру утвердят до конца дня

сегодня, 12:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, кремлевский диктатор Владимир Путин определился с кандидатурой на пост премьер-министра. По его словам, Путин внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина, который и до этого возглавлял правительство.

Стало известно, кого Путин выбрал себе на пост премьера

Владимир Путин

Как сообщил Володин, депутаты Госдумы уже сегодня утвердят кандидатуру нового премьера.

"Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти",
— заявил Володин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая правительство во главе с Михаилом Мишустиным ушло в отставку по указу кремлевского диктатора. В РФ такие правила, что после инаугурации президента – правительство уходит в отставку, а новый президент подбирает себе команду. По закону, глава РФ вносит в Думу кандидатуру премьера, и после утверждения он предлагает депутатам состав правительства.

Примечательно, что западные и российские СМИ прогнозировали, что Мишустина переназначат на пост премьера. Якобы он заслужил доверие тем, что поддержал идею кремлевского диктатора Путина начать так называемую "специальную военную операцию" в Украине.

При этом, пока не понятно, сохранит ли свою должность министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу. Якобы, отставка правительства идеальный момент, чтобы избавиться от него, поскольку он не смог выполнить поручение Путина и "взять Киев за три дня". О том, что под Шойгу шатается кресло свидетельствует и арест его заместителя по подозрению в коррупции. Впрочем, есть также мнение, что Шойгу пока может сохранить свою должность, чтобы Путин не выглядел в глазах избирателей слабым.




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Источник: https://t.me/vv_volodin/815
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