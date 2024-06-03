Российские пропагандисты планировали масштабную кампанию дезинформации, которая заключалась в устранении президента Украины Владимира Зеленского из-за якобы его нелегитимности. Кремль предлагал на место Зеленского кума Путина Виктора Медведчука, который бы призывал Украину и Запад идти на мирные переговоры для окончания войны на условиях России.



Бывший пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Об этом информирует издание Washinghton Post, ссылающееся на разведку пяти европейских стран и внутренние документы Кремля, переданные СМИ разведывательными спецслужбами.

Американское издание указывает, что российскую пропагандистскую операцию, получившую название "Другая Украина", возглавил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. План заключался в том, что усилить поддержку предателя Виктора Медведчука в Украине и среди европейских лидеров, как альтернативу Зеленскому, и сделать из него "главу правительства в изгнании".

"Цель заключалась в том, чтобы создать организацию, которую можно было бы привлечь после того, как Россия продемонстрирует нелегитимность режима Зеленского, и вести переговоры о прекращении войны с позиции силы", – пояснил планы России один из представителей разведки.

Основным фактором давления на европейские страны стали бы ядерные угрозы России, а Медведчук должен предлагать мирные переговоры Украины и России, чтобы предотвратить такой вариант.

Как отмечает WP, службы безопасности в Европе расследуют роль десятков ультраправых политиков, которые могли быть вовлечены в такую схему, в частности речь идет о деятелях в Германии, Франции, Бельгии и других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин рассказал, кого считает в Украине легитимными властями.

Также "Комментарии" писали о том, что сказали в Европейском Союзе по истечении пятилетнего срока Владимира Зеленского на посту президента Украины.