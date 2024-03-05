Стало известно, кому Путин хочет передать "трон". Подготовка «наследника» уже ведется

Как отметил Марк Фейгин слухи о том, что гимнастка Алина Кабаева родила Путину двух сыновей в Швейцарии, правдивы. По его словам, настоящие имена ребят – Иван и Владимир, им где-то по 9-10 лет.

Владимир Путин

По словам российского правозащитника, Путин якобы воспитывает своих сыновей по-особому. Якобы в круг их нянек входят так называемые "царедворцы", задача которых готовить ребят "к большим свершениям". Говорят, что вроде бы старшему сыну вкладывают в голову мысль о том, что он должен унаследовать трон своего отца.

При этом, как считает Фейгин, Путин намерен оставаться у власти до тех пор, пока его старшему сыну не исполнится 20-21 год.

"Никакого преемника со стороны не будет. Он не может доверять никому"

, – подчеркнул Фейгин и добавил, российский диктатор планирует править страной до глубокой старости.

При этом российский правозащитник напомнил, что история свидетельствует о том, что в России передача власти детям никогда не была успешной.

Вместе с тем, Фейгин добавил, что речь идет только о замысле самого Путина и неизвестно, сможет ли он воплотить его в жизнь. К примеру, по его словам, спутать карты российскому диктатору могут война в Украине, позиция Запада или даже российская армия и ФСБ, которая будет точно реагировать на такие планы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что официальная любовница Путина Алина Кабаева, якобы имеющая от него двух сыновей, устроила ему истерику по поводу обучения детей. Вроде бы женщина хочет, чтобы ее дети получили образование в Швейцарии, однако там она находится под санкциями. Говорят, что Путин посоветовал ей присмотреться в вузы в ОАЭ и Китае.



