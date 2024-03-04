Путин заявил Кабаевой, что скоро вся Европа «будет ихней»

Якобы на прошлой неделе состоялась встреча кремлевского диктатора Владимира Путина с Алиной Кабаевой, которую называют его "официальной любовницей". В частности, якобы женщина устроила истерику по поводу образования детей. Кабаева хочет, чтобы старший сын учился в Швейцарии, когда он подрастет. Однако в начале полномасштабного вторжения России в Украину она подверглась санкциям в этой стране.

Алина Кабаева

По данным росСМИ, Путин якобы посоветовал Кабаевой присмотреться к учебным заведениям в Объединенных Арабских Эмиратах или Китае. Также якобы кремлевский диктатор успокоил свою любовницу тем, что РФ захватит Европу.

"Скоро вся Европа будет нашей. А, возможно, скоро там вообще негде будет учиться",

– заявил кремлевский диктатор.

Кстати, говорят, что якобы во время ссоры, Кабаева упрекнула Путина в том, что у него появилась новая любовница – Екатерина Мизулина. На это кремлевский диктатор ответил, что речь идет только о выдумках желтой прессы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Путина якобы появилась новая пассия – Екатерина Мизулина, полностью отвечающая его вкусам.

Диктатор вроде бы засыпает ее подарками, а также демонстрирует разными способами свою поддержку и заинтересованность. Примечательно, что о некоторых подарках, полученных от Путина, Мизулина сама рассказала в социальных сетях. При этом говорят, что вроде бы экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Путин стар для Екатерины , и она могла бы найти себе кого-то младшего. При этом РосСМИ предположили, что Медведеву хотелось бы отразить у кремлевского диктатора новую любовницу.