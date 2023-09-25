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Стало известно, кто будет сопровождать Путина во время поездки в Китай

Алексей Миллер и Игорь Сечин присоединятся к Владимиру Путину во время его визита в Китай в октябре

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководители "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин будут сопровождать российского президента Владимира Путина, когда он отправится с визитом в Китай в октябре этого года. Об этом информирует Reuters .

Стало известно, кто будет сопровождать Путина во время поездки в Китай

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин планирует встретиться с китайским коллегой Си Цзиньпином для переговоров в столице страны и будет участвовать в третьем форуме "Пояс и путь", куда был приглашен Си Цзиньпином, во время его визита в Москву весной этого года.


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По информации источников, в состав президентской делегации будут включены другие чиновники, представляющие российскую энергетику. Сечин инициирует собственную энергетическую встречу по завершении визита российского президента.

Именно "Газпром" является крупнейшим мировым производителем природного газа, а "Роснефть" – больше всего производит нефти в РФ.

При этом РФ хочет укрепить энергетические связи со странами Азии, в частности, с ее экономическим центром, каким является Китай, чтобы компенсировать уменьшение торговых связей с Евросоюзом, который был давним покупателем энергоносителей.

До этого Владимир Путин был в Пекине в феврале прошлого года, за несколько дней до начала военного вторжения. Российский президент и Си Цзиньпин заявили о партнерстве "без границ", хотя в Москве объясняют, что это не будет военным союзом.

В планах России заключение соглашения по реализации большого количества природного газа на территорию КНР. Еще Путин хочет проложить трубопровод "Сила Сибири-2", который будет проходить по территории Монголии. Его годовая мощность 50 млрд. кубометров.

Новым трубопроводом будут поставлять голубое топливо из месторождения Ямала в Западной Сибири в КНР, которая является крупнейшим мировым потребителем энергии и крупным потребителем голубого топлива.

Китай и Россия еще будут договариваться об условиях поставок энергоносителей по этому маршруту, согласовывать цены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин официально подтвердил, что поедет в Китай и сообщил подробности.



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