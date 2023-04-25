Стало известно, кто может стать приемником Путина: Появились имена

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Моесеенко Валентина
Россияне понимают, что международный преступник Владимир Путин долго в должности главы государства не протянет. Они активно ищут ему замену. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, пишут "Коментарии". По его словам, решение о выборе преемника Путина будет скорым.
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По словам политтехнолога, нового потенциального преемника пытаются очистить от грязи в глазах патриотически настроенных россиян из-за нежелания идти в армию и загадочную женитьбу.
По мнению Михаила Шейтельмана, такой персонаж прекрасно вписывается в картину России.
Спикер подчеркнул, что на выборах на пост главы России вполне вероятно, что будут соперничать Патрушев против Чоуза, то есть сына Пескова. Впрочем, не все так просто, например, с историей об отмывании от грязи самого Чоуза.
По его словам, пока Гаага объявила в розыск Путина и Марию Львову-Белову за то, что они украли и торгуют ими детей, Песков этих детей спасает вместе с Венедиктовым. К тому же сам одиозный редактор издания охотно оправдывает Пескова из-за появления у него дорогих часов.
Политтехнолог подчеркнул, что, вероятно, это подготовка Дмитрия Пескова к назначению на должность международного значения.
По мнению Шейтельмана, потому что с нынешним министром иностранных дел у россиян проблемы, его можно отправить куда-то подальше, чтобы не говорил лишнего.
Так что Песков может готовить не только своего сына в президенты, но и себя на эту должность или хотя бы на что-то похожее.
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Шлось на портале "Комментарии" и возможен военный переворот в РФ.
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