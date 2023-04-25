Стало известно, кто может стать приемником Путина: Появились имена

Россияне понимают, что международный преступник Владимир Путин долго в должности главы государства не протянет. Они активно ищут ему замену. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, пишут "Коментарии". По его словам, решение о выборе преемника Путина будет скорым.

В России внезапно появились сразу два потенциальных наследника Путина

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"У России появился новый потенциальный преемник диктатора. Однако, кроме традиционных кандидатов – Николая Патрушева, секретаря Совбеза, его сына Дмитрия Патрушева, Сергея Собянина, мэра Москвы, на политическую арену выходит еще один человек. Это сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова", — говорит Шейтельман.

По словам политтехнолога, нового потенциального преемника пытаются очистить от грязи в глазах патриотически настроенных россиян из-за нежелания идти в армию и загадочную женитьбу.

"Чем был знаменит сын Пескова? Он криминальный элемент – воровал телефоны у девушек на улице по вечерам и получил за это приговор – 15 месяцев наказания в Англии", – пояснил политтехнолог.

По мнению Михаила Шейтельмана, такой персонаж прекрасно вписывается в картину России.

"Он идеальный противник сыну Патрушеву. Потому что сын Патрушева криминального прошлого нет, у девушек телефоны не отнимал, но он никогда нигде не работал. К тому же у сына Патрушева шестеро детей, но он не был женат. Это тоже отвечает семейным ценностям России", – рассказал Шейтельман.

Спикер подчеркнул, что на выборах на пост главы России вполне вероятно, что будут соперничать Патрушев против Чоуза, то есть сына Пескова. Впрочем, не все так просто, например, с историей об отмывании от грязи самого Чоуза.

"В то же время Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы", дает интервью, в котором рассказывает, как он вместе с Песковым спасает украинских детей. Им удалось вернуть Украине 2 тысячи детей", – рассказал политтехнолог.

По его словам, пока Гаага объявила в розыск Путина и Марию Львову-Белову за то, что они украли и торгуют ими детей, Песков этих детей спасает вместе с Венедиктовым. К тому же сам одиозный редактор издания охотно оправдывает Пескова из-за появления у него дорогих часов.

"Может быть, это не отмывание сына, а самого Пескова перед русским народом? – предположил Шейтельман. — По его мнению, такие параллели проводятся не просто".

Политтехнолог подчеркнул, что, вероятно, это подготовка Дмитрия Пескова к назначению на должность международного значения.

"Первая версия, которая у меня появилась, когда я это все соединил в голове, что вместо Сергея Лаврова хотят поставить", – подчеркнул он.

По мнению Шейтельмана, потому что с нынешним министром иностранных дел у россиян проблемы, его можно отправить куда-то подальше, чтобы не говорил лишнего.

Так что Песков может готовить не только своего сына в президенты, но и себя на эту должность или хотя бы на что-то похожее.

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