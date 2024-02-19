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Смерть Навального не вызовет протестов: оппозиционер сказал, что способно "взорвать Россию"

Политическая оппозиция в России уничтожена, поэтому бунта по политическим причинам в России ждать не следует

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Смерть главного российского оппозиционера Алексея Навального изначально не могла спровоцировать массовые протесты обычных россиян. Но есть другие поводы, которые потенциально могут вызвать массовый народный протест. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов.

Смерть Навального не вызовет протестов: оппозиционер сказал, что способно "взорвать Россию"

Протесты в России. Фото: из открытых источников

Политтехнолог считает, что россияне не стали массово выходить на улицы после убийства Навального, потому что власть ранее особенно рьяно запугивала именно его сторонников. 

"Вот этот срез людей, либеральный, он настолько отутюжен уже, столько людей сидят по тюрьмам, у стольких приговор, статусы иноагента. И поэтому мы не можем никого за собой сейчас повести, потому что в основном мы находимся в эмиграции либо в тюрьмах, либо убиты", – заявил Мурзагулов.

По мнению политтехнолога, в любом случае для масштабных уличных протестов нужны "вожаки". А такие люди в российской либеральной среде уже нейтрализованы. Те россияне, которые вопреки всему вышли на улицы с цветами в память о Навальном, являются героями, но по-настоящему "Россия взорвется" по другим причинам.

По мнению Мурзагулова, ситуация в России посыплется, когда найдутся "несколько тысяч отчаявшихся людей". Вот тогда к ним могут присоединиться и российские солдаты, воюющие на фронте, считает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — как убийство Навального повлияло на Мюнхенскую конференцию: объяснение эксперта.

Также издание "Комментарии" сообщало – тело Навального покрыто синяками: в СМИ рассказали новые подробности о причине смерти.




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