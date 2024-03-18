Стало известно, о чем лихорадочно раздумывают в западных столицах после выборов Путина

Нарисованная победа диктатора Владимира Путина на президентских выборах – это насмешка над Западом и его любимая игра в стиле "а что вы сделаете", об этом написал в Фейсбуке политтехнолог Олег Постернак.

Владимир Путин

"Он публично помочился на свободное избирательное право, которое считается альфой и омегой западной цивилизации. И теперь перед западными столицами Путин специально поставил дилемму – признавать его избранным и легитимным или не признавать, прикрывшись в очередной раз фиговым листком", — отметил эксперт.

О том, что прямо в эти минуты в кабинетах первых лиц во многих столицах мира вершится момент истины: как на фарс с путинскими выборами реагировать, не снимая белых перчаток и не испачкавшись в крови, отметил в Фейсбуке и Мустафа Найем.

По его словам, Путин правит Россией вот уже почти четверть столетия. Все эти годы, говорит он, в России избивали, травили, резали и расстреливали оппозиционеров, активистов и журналистов, убивали чеченцев, грузин, сирийцев и украинцев.

Тем не менее, говорит Найем, все эти годы преступлений не мешали целому поколению президентов, премьер-министров, королей и монархов признавать Путина президентом, принимать его в гостях, дружить, фотографироваться и оказывать почести.

"Оглядываясь на эти 24 года, очевидно, что каждое из этих рукопожатий и абстрактных реверансов, все эти вежливые признания выборов и стыдливые отворачивания взглядов от правды — все они воодушевляли и легитимизировали преступников и в конце-концов воплотились в убийства десятков и сотен тысяч человек", — заявил Найем.

При этом он выразил надежду, что хотя бы теперь, когда Россия уже не скрывает своего оскала, во всех этих столицах, наконец-то очнутся и не признают Путина президентом, а весь этот фарс — выборами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина с победой на "выборах" президента России поздравили всего восемь лидеров государств.



