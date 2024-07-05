Как сообщил помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал какого-либо послания Владимиру Путину от Владимира Зеленского.

Орбан и Путин

"Нет, не передавал", — сказал Ушаков, на вопрос российских журналистов.

При этом росСМИ утверждают, что Орбан приехал в Москву на переговоры с Путиным по Украине. Известно, что на них присутствует помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский. Как сообщил спикер Дмитрий Песков, в этом нет ничего странного, поскольку Мединский продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной, именно поэтому он принимал участие в российско-венгерских переговорах.

При этом Песков уточнил, что со стороны России никакой переговорной группы пока нет, потому что нет даже перспектив переговоров. По его словам, базисом для нового переговорного процесса могли бы стать "стамбульские договоренности".

В то же время Песков добавил, что Орбан приехал в Москву по собственной инициативе. Более того, якобы такое предложение от венгерского премьера поступило буквально несколько дней назад, заявил спикер кремлевского диктатора.

При этом известно, что представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уже заявил, что Орбан не координировал свой визит с институтами ЕС и не имеет права говорить от имени Евросоюза. О том, что Орбан представляет в РФ только свою страну, сказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально накануне кремлевский диктатор Путин отверг предложение Орбана прекратить боевые действия, чтобы ускорить процесс мирных переговоров. При этом Путин заявил, что готов к там переговорам, но без посредников, как того хочет Украина.



