Стало известно, почему Китай и США не хотят развала России

Как считает Олег Жданов, ни Китай, ни Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Россия развалилась. По его мнению, оба государства опасаются, что ситуация на территории РФ может стать неконтролируемой. Именно поэтому, добавляет Жданов, Украине наивно надеяться, что Россия развалиться, и это поможет выстоять в войне с ней.

Китай и США не хотят развала России

Более того, говорит Жданов, Китаю и США выгодна диктатура Владимира Путина, поскольку он может сохранить целостность государства и не допустит гражданской войны на такой огромной территории. Сверх-государствам не нужен хаос в России и в итоге непонятная ситуация с ядерным оружием, когда непонятно, кому оно в итоге может достаться.

В связи с этим, добавил эксперт, ни Вашингтон, ни Пекин не допустят, чтобы в России произошел развал государства. Обеим странам нужна управляемая Россия, даже если она превратиться в концлагерь, ведь в этом случае, там будет все под контролем и не будет даже идти речи о каком-то плюрализме мнений.

При этом, говорит Жданов, США и союзники будут помогать Украине в войне с РФ, давать, например, оружие, но только для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию и в итоге пойти с ней на переговоры, но с более сильной позицией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, может ли Китай вступить в войну с Украиной на стороне РФ. По мнению экспертов, на данный момент Пекин старается играть роль некого миротворца, при этом продвигая российскую повестку дня, например, о том, что войну в Украине нужно заморозить. Но, аналитики не исключают, что в дальнейшем Китай может открыто вступить в войну.



