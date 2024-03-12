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Стало известно, почему Китай и США не хотят развала России

Соединенные Штаты и Китай не допустят развала России, об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, им не нужно, чтобы ситуация в этой стране вышла из-под контроля

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Олег Жданов, ни Китай, ни Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Россия развалилась. По его мнению, оба государства опасаются, что ситуация на территории РФ может стать неконтролируемой. Именно поэтому, добавляет Жданов, Украине наивно надеяться, что Россия развалиться, и это поможет выстоять в войне с ней.

Стало известно, почему Китай и США не хотят развала России

Китай и США не хотят развала России

Более того, говорит Жданов, Китаю и США выгодна диктатура Владимира Путина, поскольку он может сохранить целостность государства и не допустит гражданской войны на такой огромной территории. Сверх-государствам не нужен хаос в России и в итоге непонятная ситуация с ядерным оружием, когда непонятно, кому оно в итоге может достаться.

В связи с этим, добавил эксперт, ни Вашингтон, ни Пекин не допустят, чтобы в России произошел развал государства. Обеим странам нужна управляемая Россия, даже если она превратиться в концлагерь, ведь в этом случае, там будет все под контролем и не будет даже идти речи о каком-то плюрализме мнений.

При этом, говорит Жданов, США и союзники будут помогать Украине в войне с РФ, давать, например, оружие, но только для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию и в итоге пойти с ней на переговоры, но с более сильной позицией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, может ли Китай вступить в войну с Украиной на стороне РФ. По мнению экспертов, на данный момент Пекин старается играть роль некого миротворца, при этом продвигая российскую повестку дня, например, о том, что войну в Украине нужно заморозить. Но, аналитики не исключают, что в дальнейшем Китай может открыто вступить в войну.




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Источник: https://glavred.info/article/putin-popytaetsya-zahvatit-odin-dva-garnizona-voysk-nato-esli-oni-budut-v-ukraine-zhdanov-10548839.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:30

Так, вони краще пожертвують гнилим не здатним до самостійного життя малоправославним яке розікрало Україну у мотлох. Незважаючи на вереск з точки зору Світу - це справедливо. Гнійник просто вирізають і на Землі настане спокій, а якщо ізраїльських терористів виріжуть взагалі рай.


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