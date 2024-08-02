Стало известно, почему на Западе до сих пор не отдали приказ на ликвидацию Путина и готовы ли его принять

Вопрос ликвидации кремлевского диктатора Владимира Путина вполне реально можно решить, заявил в эфире 24 канала журналист и ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что для этого только нужен приказ. При этом он подчеркнул, что отдать его в Европе или Украине может любой желающий. По его словам, спецслужбы Франции, Великобритании, США, Израиля способны решать такие вопросы.

Владимир Путин

Асланян уверен, что то, что российский диктатор все еще жив, свидетельствует об отсутствии приказа уничтожить его. Более того, по мнению журналиста, с Путиным все привыкли договариваться, ведь тот щедро платит. Ему не жалко тратить российский бюджет и действовать не в интересах своей страны, а это выгодно другим.

"Своих Путин бросает всегда, а с иностранцами он дружелюбен, для них выгодны тарифы, сделки, схемы. Вот хочет кто-то с ним торговать наркотиками, оружием, нефтью, газом? Пожалуйста, Путин создаст все условия. Поэтому, как же можно ликвидировать такого выгодного делового партнера? А то, что он воюет, проливается кровь, политические заключенные, на то особого внимания не обращают", – заявил Асланян.

Журналист привел пример ситуации с работой американского бизнеса в России, не прекратившего свою деятельность даже на третий год полномасштабной войны России против Украины. По его словам, США продолжают с Россией экономические отношения. Он заявил, что КАМАЗы, которые приезжают в Украину убивать украинцев, сделаны на элементной базе американских заводов, до сих пор работающих в России.

"США не считает нужным остановить это. Поэтому никакого приказа убивать Путина не будет, потому что он очень выгоден союзнику", — заявил эксперт.

Журналист рассказал, что в реальности заказные убийства часто маскируются как несчастные случаи. И чем больше они правдоподобны – тем выше профессионализм спецслужб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что паранойя Путина вышла на новый уровень.



