Стало известно, почему Путин не защищает Курщину, какие надежды возлагает на Трампа

Кремлевский диктатор Владимир Путин не занимается защитой территорий в Курской области, а сконцентрировал свои усилия на Донбассе по одной причине, отметил в блоге на Униан журналист Андрей Попов. Дело в том, что Путин считает, что якобы Дональд Трам, когда станет президентом США, поможет России решить вопрос захваченных российских территорий.

Путин и Трамп

"Считает, что "Трамп придет – порядок наведет" и прогонит украинцев с официальных российских границ, а на Донбассе, наоборот, оставит России все, что пожелает. Надежды на Трампа способствовали тому, что Кремль пошел ва-банк и тратит ресурсы так, чтобы их хватило аккурат к зиме", — отметил журналист.

Он напомнил слова российских пропагандистов и топ-военных чиновников о том, что через два или три месяца "СВО" завершится "победой РФ".

"Они, похоже, искренне в это верят. Ибо усталость от войны, на самом деле, растет и в "Немытой". Потому любую точку, на которой у них закончатся ресурсы, они и объявят "победой". А дальше полагаются на американцев, чтобы они "заморозили" все завоевания, как это раньше было с Крымом", — отметил Попов.

При этом он подчеркивает, что именно такая ложная вера делает Кремль предсказуемым и потому уязвимым.

Курская офензива и другая активность показывает, что украинцы "раскусили" все эти планы. И создали собственную "многоходовку", цель которой – упадок сил РФ. Кремль и без того тратит человеческий и технический ресурс как взбалмошный – почему бы не "помочь" ему в этом", — говорит журналист.

Кроме того, он обратил внимание на то, что спикеры Кремля говорят, что Россия все же готова к переговорам о мире. По его мнению, эти заявления направлены не на Украину, а на Запад, Китай, Глобальный Юг. Именно они, "по задумке Путина, заставят "слабый" Киев к условному "Минску-3" на условиях Кремля.

Но суть "предложения" в том, что "Украина не способна победить Россию". А если способна? Курская операция посеяла колебание у Китая и остальных посредников. Что будет, если война не остановится из-за тех "2-3 месяцев", на которые Кремль распланировал свои резервы, а продолжится в 2025 году, на который приходится пик производства ВПК отечественного и западного в пользу ВСУ и упадок советских запасов в РФ?"- интересуется журналист.

Впрочем, по его словам, Путин продолжает цепляться за план, уже потерявший свою актуальность. Хотя журналист предупреждает, что осень обещает быть очень интересной, потому что станет "вторым 2022-м".

"2022 год тоже начинался с постоянного наступления РФ, а завершился "катастрофой" под Харьковом. Все, что нужно делать ВСУ – это и дальше по всем направлениям "кусать" слабеющей РФ", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава МИД России Лавров, назвал условие, при котором Кремль будет готов к переговорам с Киевом.



