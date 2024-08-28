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Стало известно, почему Путин не защищает Курщину, какие надежды возлагает на Трампа

Путин надеется, что Трамп, когда станет президентом, заставит ВСУ выйти из территорий Курской области, поэтому не нужно сейчас бороться за них

сегодня, 12:57
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин не занимается защитой территорий в Курской области, а сконцентрировал свои усилия на Донбассе по одной причине, отметил в блоге на Униан журналист Андрей Попов. Дело в том, что Путин считает, что якобы Дональд Трам, когда станет президентом США, поможет России решить вопрос захваченных российских территорий.

Стало известно, почему Путин не защищает Курщину, какие надежды возлагает на Трампа

Путин и Трамп

"Считает, что "Трамп придет – порядок наведет" и прогонит украинцев с официальных российских границ, а на Донбассе, наоборот, оставит России все, что пожелает. Надежды на Трампа способствовали тому, что Кремль пошел ва-банк и тратит ресурсы так, чтобы их хватило аккурат к зиме", — отметил журналист.

Он напомнил слова российских пропагандистов и топ-военных чиновников о том, что через два или три месяца "СВО" завершится "победой РФ".

"Они, похоже, искренне в это верят. Ибо усталость от войны, на самом деле, растет и в "Немытой". Потому любую точку, на которой у них закончатся ресурсы, они и объявят "победой". А дальше полагаются на американцев, чтобы они "заморозили" все завоевания, как это раньше было с Крымом", — отметил Попов.

При этом он подчеркивает, что именно такая ложная вера делает Кремль предсказуемым и потому уязвимым.

Курская офензива и другая активность показывает, что украинцы "раскусили" все эти планы. И создали собственную "многоходовку", цель которой – упадок сил РФ. Кремль и без того тратит человеческий и технический ресурс как взбалмошный – почему бы не "помочь" ему в этом", — говорит журналист.

Кроме того, он обратил внимание на то, что спикеры Кремля говорят, что Россия все же готова к переговорам о мире. По его мнению, эти заявления направлены не на Украину, а на Запад, Китай, Глобальный Юг. Именно они, "по задумке Путина, заставят "слабый" Киев к условному "Минску-3" на условиях Кремля.

Но суть "предложения" в том, что "Украина не способна победить Россию". А если способна? Курская операция посеяла колебание у Китая и остальных посредников. Что будет, если война не остановится из-за тех "2-3 месяцев", на которые Кремль распланировал свои резервы, а продолжится в 2025 году, на который приходится пик производства ВПК отечественного и западного в пользу ВСУ и упадок советских запасов в РФ?"- интересуется журналист.

Впрочем, по его словам, Путин продолжает цепляться за план, уже потерявший свою актуальность. Хотя журналист предупреждает, что осень обещает быть очень интересной, потому что станет "вторым 2022-м".

"2022 год тоже начинался с постоянного наступления РФ, а завершился "катастрофой" под Харьковом. Все, что нужно делать ВСУ – это и дальше по всем направлениям "кусать" слабеющей РФ", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава МИД России Лавров, назвал условие, при котором Кремль будет готов к переговорам с Киевом.




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Источник: https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-navishcho-putin-obminyuye-kurshchinu-na-donbas-12739170.html
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