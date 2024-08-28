Стало известно, почему Путин не защищает Курщину, какие надежды возлагает на Трампа

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин не занимается защитой территорий в Курской области, а сконцентрировал свои усилия на Донбассе по одной причине, отметил в блоге на Униан журналист Андрей Попов. Дело в том, что Путин считает, что якобы Дональд Трам, когда станет президентом США, поможет России решить вопрос захваченных российских территорий.
Путин и Трамп
Он напомнил слова российских пропагандистов и топ-военных чиновников о том, что через два или три месяца "СВО" завершится "победой РФ".
При этом он подчеркивает, что именно такая ложная вера делает Кремль предсказуемым и потому уязвимым.
Кроме того, он обратил внимание на то, что спикеры Кремля говорят, что Россия все же готова к переговорам о мире. По его мнению, эти заявления направлены не на Украину, а на Запад, Китай, Глобальный Юг. Именно они, "по задумке Путина, заставят "слабый" Киев к условному "Минску-3" на условиях Кремля.
Но суть "предложения" в том, что "Украина не способна победить Россию". А если способна? Курская операция посеяла колебание у Китая и остальных посредников. Что будет, если война не остановится из-за тех "2-3 месяцев", на которые Кремль распланировал свои резервы, а продолжится в 2025 году, на который приходится пик производства ВПК отечественного и западного в пользу ВСУ и упадок советских запасов в РФ?"- интересуется журналист.
Впрочем, по его словам, Путин продолжает цепляться за план, уже потерявший свою актуальность. Хотя журналист предупреждает, что осень обещает быть очень интересной, потому что станет "вторым 2022-м".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава МИД России Лавров, назвал условие, при котором Кремль будет готов к переговорам с Киевом.
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