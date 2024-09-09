Стало известно, почему РФ рада даже тем иранским ракетам, которые не просила

На самом деле иранская баллистическая ракета Fath-360 представляет собой средство поражения ближнего радиуса действия. Но что самое интересное, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, характеристикам и даже размерам, длина 4 метра/диаметр 30 см, больше напоминает некий симбиоз между реактивными снарядами и зенитными управляемыми ракетами типа 5В55. Иными словами, Fath-360 – это аналог ЗРК С-300, но изначально предназначенная для ударов по поверхности, а не перенастроенная на поверхность система ПВО.

Иран и РФ

"Из этого можно сделать вывод, что если Россия и получит Fath-360, то будет применять эти ракеты, как и С-300, то есть – для террора ближней, приграничной зоны, в частности, Сумской и Харьковской областей с ударами по областным центрам", — говорит Коваленко.

По его мнению, такой выбор средства поражения Россией может говорить как минимум о двух моментах.

Первый, отмечает эксперт, у Ирана есть широкая номенклатура баллистических ракет с большей дальностью поражения и куда более мощной боевой частью, но России могла быть предоставлена модификация, представляющая собой урезанный в возможностях вариант С-300, предназначенный исключительно для террора, а не решения неких, даже тактического уровня, задач.

"То есть, России по какой-то причине в Тегеране пока что не дают зеленый свет на доступ к Fateh-110, Zolfaghar и Dezful? Ждут момента, когда она будет готова отдать за эти ракеты намного больше, чем они того стоят", — отметил эксперт.

Второй, говорит Коваленко, не понятно, что мешает России продолжать наносить удары по приграничной зоне Украины зенитными управляемыми ракетами от все тех же ЗРК С-300, но вместо этого Москва закупает у Тегерана упрощенный вариант данных средств поражения.

"Из этого можно сделать очень, очень осторожный вывод, что с запасами ЗУР к С-300 у российских оккупантов на третий год полномасштабной войны ситуация осложнилась настолько, что приходится докупать, не рассчитывая на темпы собственного производства", — отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремль получил от Ирана не те ракеты, которые хотел.



