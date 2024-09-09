logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, почему РФ рада даже тем иранским ракетам, которые не просила
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему РФ рада даже тем иранским ракетам, которые не просила

Россия согласилась на иранский аналог ракет С-300 потому, что у нее со своими запасами могли возникнуть проблемы

сегодня, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

На самом деле иранская баллистическая ракета Fath-360 представляет собой средство поражения ближнего радиуса действия. Но что самое интересное, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, характеристикам и даже размерам, длина 4 метра/диаметр 30 см, больше напоминает некий симбиоз между реактивными снарядами и зенитными управляемыми ракетами типа 5В55. Иными словами, Fath-360 – это аналог ЗРК С-300, но изначально предназначенная для ударов по поверхности, а не перенастроенная на поверхность система ПВО.

Стало известно, почему РФ рада даже тем иранским ракетам, которые не просила

Иран и РФ

"Из этого можно сделать вывод, что если Россия и получит Fath-360, то будет применять эти ракеты, как и С-300, то есть – для террора ближней, приграничной зоны, в частности, Сумской и Харьковской областей с ударами по областным центрам", — говорит Коваленко.

По его мнению, такой выбор средства поражения Россией может говорить как минимум о двух моментах.

Первый, отмечает эксперт, у Ирана есть широкая номенклатура баллистических ракет с большей дальностью поражения и куда более мощной боевой частью, но России могла быть предоставлена модификация, представляющая собой урезанный в возможностях вариант С-300, предназначенный исключительно для террора, а не решения неких, даже тактического уровня, задач.

"То есть, России по какой-то причине в Тегеране пока что не дают зеленый свет на доступ к Fateh-110, Zolfaghar и Dezful? Ждут момента, когда она будет готова отдать за эти ракеты намного больше, чем они того стоят", — отметил эксперт.

Второй, говорит Коваленко, не понятно, что мешает России продолжать наносить удары по приграничной зоне Украины зенитными управляемыми ракетами от все тех же ЗРК С-300, но вместо этого Москва закупает у Тегерана упрощенный вариант данных средств поражения.

"Из этого можно сделать очень, очень осторожный вывод, что с запасами ЗУР к С-300 у российских оккупантов на третий год полномасштабной войны ситуация осложнилась настолько, что приходится докупать, не рассчитывая на темпы собственного производства", — отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремль получил от Ирана не те ракеты, которые хотел.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0TEB3s8YPLFfuo7k7kUPMbCiqsMyUFxJtnWivkRiFhowZFeua48wSCsBS5Qfm6QeTl
Теги:

Новости

Все новости