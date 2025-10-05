Рубрики
Slava Kot
Украине следует занять активную позицию по вопросу внутренней дестабилизации России, ведь именно это может стать фактором, который ускорит появление протестных настроений в стране, а соответственно шанс закончить войну. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, комментируя нынешнее состояние российской экономики.
Протесты в России. Фото иллюстративное
Илья Пономарев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в настоящее время ситуация в экономике РФ не катастрофическая, однако она испытывает глубокие системные проблемы. По его словам даже в 1917 году формальной экономической катастрофы не было, но слухи, дефицит и ожидания общества стали катализатором революции.
Пономарев отметил, что российская нефтеперерабатывающая отрасль сократила производство примерно на четверть, что привело к нехватке горючего на внутреннем рынке. Однако правительство РФ пытается компенсировать это импортом. Однако, по его мнению, это только временное решение.
Российский политик убежден, что в России накапливается социальное напряжение, и пока она не вылилась в открытые протесты, этот сценарий может начаться в любой момент.
По его словам, "Украине нужно брать активную позицию", а не ждать, пока у России "все само собой произойдет".
