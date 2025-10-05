Стало известно, при каких условиях в РФ могут начаться протесты

Украине следует занять активную позицию по вопросу внутренней дестабилизации России, ведь именно это может стать фактором, который ускорит появление протестных настроений в стране, а соответственно шанс закончить войну. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, комментируя нынешнее состояние российской экономики.

Илья Пономарев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в настоящее время ситуация в экономике РФ не катастрофическая, однако она испытывает глубокие системные проблемы. По его словам даже в 1917 году формальной экономической катастрофы не было, но слухи, дефицит и ожидания общества стали катализатором революции.

"Я не вижу катастрофы. Но, честно говоря, в 1917 году катастрофы тоже не было. Формальное начало революции началось с волнений по поставке хлеба, но дефицита хлеба в стране не было. Это просто были слухи... И так же с точки зрения там дефицита бензина", — объяснил российский политик.

Пономарев отметил, что российская нефтеперерабатывающая отрасль сократила производство примерно на четверть, что привело к нехватке горючего на внутреннем рынке. Однако правительство РФ пытается компенсировать это импортом. Однако, по его мнению, это только временное решение.

Российский политик убежден, что в России накапливается социальное напряжение, и пока она не вылилась в открытые протесты, этот сценарий может начаться в любой момент.

"Так что, когда это взорвется, мы просто не знаем. То есть в экономике действительно проблемы есть и они очень существенные и очень серьезные. Но это катастрофа? Нет. Но это может привести к каким-то волнениям? Безусловно может. Так что надо их просто стимулировать", — подчеркнул оппозиционер.

По его словам, "Украине нужно брать активную позицию", а не ждать, пока у России "все само собой произойдет".

