Стало відомо, за яких умов у РФ можуть початися протести

Україні варто зайняти активну позицію у питанні внутрішньої дестабілізації Росії, адже саме це може стати фактором, який пришвидшить появу протестних настроїв у країні, а відповідно шанс закінчити війну. Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов коментуючи нинішній стан російської економіки.

Протести у Росії. Фото ілюстративне

Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що наразі ситуація в економіці РФ не є катастрофічною, однак вона має глибокі системні проблеми. За його словами, навіть у 1917 році формальної економічної катастрофи не було, але чутки, дефіцит та очікування суспільства стали каталізатором революції.

"Я не бачу катастрофи. Але, чесно кажучи, у 1917 році катастрофи також не було. Формальний початок революції почався з хвилювань щодо постачання хліба, але дефіциту хліба в країні не було. Це просто були чутки… І так само з погляду там дефіциту бензину", — пояснив російський політик.

Пономарьов зауважив, що російська нафтопереробна галузь скоротила виробництво приблизно на чверть, що призвело до нестачі пального на внутрішньому ринку. Проте уряд РФ намагається компенсувати це імпортом. Однак, на його думку, це лише тимчасове рішення.

Російський політик переконаний, що в Росії накопичується соціальна напруга, і хоч поки вона не вилилася у відкриті протести, цей сценарій може розпочатися у будь-який момент.

"Так що, коли це вибухне, ми просто не знаємо. Тобто в економіці насправді проблеми є і вони дуже суттєві і дуже серйозні. Але це катастрофа? Ні. Але це може привести до якихсь хвилювань? Безумовно може. Так що треба їх просто стимулювати", — наголосив опозиціонер.

За його словами, "Україні потрібно брати активну позицію", а не чекати, поки у Росії "все саме собою відбудеться".

