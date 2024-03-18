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Ткачик Олеся
Всего за несколько дней боев в Курской и Белгородской областях российской армии был нанесен колоссальный ущерб, утверждают в легионе "Свобода России.
Российские повстанцы
Так, по информации российских повстанцев, безвозвратные потери в живой силе составляют 613 военнослужащих, еще 829 российских военных получили ранения. При этом повстанцы взяли в плен 27 российских военных.
Помимо этого, повстанцам, по их словам, удалось уничтожить и много военной техники. Например, 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц Д-30, по 4 БТР и минометов, 2 МТ-12 "Рапира", 1 комплекс "Муром", 1 станция РЭБ. Также были выведены из строя, например, два танка и 2 "града" и одна "гвоздика".
Как отметили российские повстанцы, кроме этого удалось уничтожить или повредить места сосредоточения личного состава, а также склады боекомплекта, блиндажи, различные оборонные сооружения и даже мост в н.п. Горьковский.
В легионе "Свобода России" утверждают, что такие действия привели к деморализации российских военных.
Помимо этого, там утверждают, что из-за боевых действий российских повстанцев все же был нанесен наибольший ущерб имиджу кремлевского диктатора Владимира Путина и его заявления о том, что он якобы может удерживать под своим контролем ситуацию в стране.
При этом там добавили, что в результате так называемых выборов, был полностью уничтожен имидж России для Китая и стран, так называемого глобального Юга.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в западных столицах думают над тем, как им реагировать на так называемые путинские выборы.
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