Всего за несколько дней боев в Курской и Белгородской областях российской армии был нанесен колоссальный ущерб, утверждают в легионе "Свобода России.

Российские повстанцы

Так, по информации российских повстанцев, безвозвратные потери в живой силе составляют 613 военнослужащих, еще 829 российских военных получили ранения. При этом повстанцы взяли в плен 27 российских военных.

Помимо этого, повстанцам, по их словам, удалось уничтожить и много военной техники. Например, 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц Д-30, по 4 БТР и минометов, 2 МТ-12 "Рапира", 1 комплекс "Муром", 1 станция РЭБ. Также были выведены из строя, например, два танка и 2 "града" и одна "гвоздика".

Как отметили российские повстанцы, кроме этого удалось уничтожить или повредить места сосредоточения личного состава, а также склады боекомплекта, блиндажи, различные оборонные сооружения и даже мост в н.п. Горьковский.

В легионе "Свобода России" утверждают, что такие действия привели к деморализации российских военных.

Помимо этого, там утверждают, что из-за боевых действий российских повстанцев все же был нанесен наибольший ущерб имиджу кремлевского диктатора Владимира Путина и его заявления о том, что он якобы может удерживать под своим контролем ситуацию в стране.

"Путин привел войну в Россию. Российские города пылают, путинская военная машина превращена в пепел, кремлевская артиллерия стирает с лица землю одну русскую деревню за другой. А самое главное то, что путин пожирает жизни людей — солдат и гражданских — исключительно во имя сохранения своей персональной власти" , — подчеркнули в легионе "Свобода России".

При этом там добавили, что в результате так называемых выборов, был полностью уничтожен имидж России для Китая и стран, так называемого глобального Юга.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в западных столицах думают над тем, как им реагировать на так называемые путинские выборы.



