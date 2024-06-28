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Стало известно, смотрел ли Путин дебаты Трампа и Байдена

По словам, Путин якобы дебаты не смотрел

сегодня, 19:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Кремле ответили, смотрел ли Путин дебаты между Трампом и Байденом. По словам его представителя Дмитрия Пескова, это не событие повестки дня РФ.

Стало известно, смотрел ли Путин дебаты Трампа и Байдена

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я не думаю, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны, актуальны для нас. Это те вопросы, которыми занимается наш президент. Дебаты в США к категории главных вопросов повестки дня не принадлежат. которые были сделаны", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил.

Соответственно, за действующего президента Джо Байден проголосовали 33% опрошенных. Перед дебатами избиратели в соотношении 55% к 45% сказали, что ожидают от Дональда Трампа лучшего выступления, чем Джо Байден. Мовник отмечает, что результаты опроса отражают мнение о прениях только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

Опрос CNN проводился с помощью текстовых сообщений среди 565 зарегистрированных избирателей США, заявивших, что смотрели дебаты в четверг, и результаты опроса репрезентативны только для зрителей дебатов.

Напомним, что сами выборы президента США, запланированные на ноябрь этого года, уже не за горами.




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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/32663
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