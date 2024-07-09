Стало известно, станет ли Моди посредником в урегулировании войны между РФ и Украиной

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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, премьер Индии Нарендра Моди не предлагал стать посредником в урегулировании "украинского кризиса".
Моди и Путин
При этом он подчеркнул, что все являются сторонниками мира и якобы Россия тоже.
При этом известно, переговоры диктатора Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в расширенном составе не будут проводиться. Как заявил Песков, просто лидеры исчерпывающим образом прошли по всей повестке за время проведения встречи в узком составе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди прибыл 8 июля в Москву с двухдневным визитом. Президент Владимир Зеленский выразил разочарование по этому поводу. Он заявил, что лидер демократической страны обнимается с самым большим преступником в мире. При этом известно, что Моди прибыл в РФ в день, когда она нанесла кровавый удар по Украине, в том числе по детской больнице "Охматдет" и роддому.
Впрочем, Моди все же вспомнил о трагедии, которая произошла в Украине. В частности он заявил, что "любой человек, когда умирают люди, особенно когда умирают ни в чем не винные дети, чувствует боль, даже сердце взрывается". После этих слов Путин начал нервничать и ерзать на стуле.
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