Стало известно, в какую ловушку Россия хочет загнать Украину

Так называемое мирное соглашение с Кремлем, к которому стремится кремлевский диктатор Владимир Путин, может стать ловушкой для Украины. Это позволит РФ использовать паузу в военных действиях для восстановления сил и нанесения нового удара, отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Мирные переговоры

По его словам, так называемая "мирная риторика" России направлена на получение временной передышки в войне против Украины. Такой перерыв позволил бы РФ не только улучшить военно-техническую ситуацию, но и попытаться достичь частичного упразднения санкций, дать возможность российской экономике развиваться в другом формате и собрать средства на войну.

При этом эксперт считает, что нынешняя ситуация в российской экономике катастрофическая. По его словам, сейчас деньги на войну в РФ в значительной степени поступают из отложенных ранее фондов и эти фонды почти исчерпаны. Поэтому, говорит эксперт, перед Россией стоит простая дилемма – либо финансировать войну за счет социальных выплат, либо заканчивать ее. Поскольку РФ не хочет заканчивать войну, нужна передышка, чтобы удержать социальную стабильность в стране. При этом эксперт добавил, что недовольных властями в РФ становится все больше.

По его мнению, именно поэтому тема "мирных переговоров", предложенных Китаем, действительно является для России передышкой в войне.

При этом Рейтерович согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что это ловушка. По его словам, она лишь отложит большую войну на определенный период, за который Россия сможет лучше подготовиться. С учетом выводов, сделанных ими из нынешней войны, добавил эксперт.

Рейтерович также добавил, что Путин надеется на политические перемены в Европе и США во время "мирных переговоров". Он считает, что после выборов в Европарламент и выборы в США поддержка Украины снизится, что создаст лучшие условия для России. При этом политолог считает, что это лишь иллюзия, однако, РФ вкладывает большие средства в эту иллюзию уже сейчас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявляет , что РФ готова к переговорам.



