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Ткачик Олеся
Как подчеркивает Алексей Копытько, сегодня роспропаганда агрессивно разгоняет вброс на тему о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского от имени "пресс-бюро" Службы внешней разведки РФ.
Владимир Зеленский
При этом эксперт напомнил, что ранее лично глава СВР Сергей Нарышкин высказывался по поводу "после 20 мая".
По его словам, паралич власти и внутренняя дестабилизация – это необходимое условие и единственный сценарий, который позволит Кремлю решить стратегические задачи в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия запустила ИПСО по поводу, якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Сделал это лично кремлевский Диктатор, пребывая с визитом в Китае. Там он заявил, что точку в вопросе легитимности главы Украины должен поставить Конституционный суд. При этом он заявил, что для террористической России очень важно, чтобы власть в Украине была легитимной, и могла подписывать некие документы и договоренности.
При этом в Украине предупреждали о том, что В РФ начнут разгонять эту ИПСО, особенно в западных СМИ и даже будут выносить этот вопрос на Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии.
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