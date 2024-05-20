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Стало известно, зачем РФ начала разгонять ИПСО о «нелегитимности» Зеленского

РФ хочет добиться паралича власти и внутренней дестабилизации в Украине, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, это единственный сценарий, который позволит Кремлю решить стратегические задачи в Украине

сегодня, 14:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркивает Алексей Копытько, сегодня роспропаганда агрессивно разгоняет вброс на тему о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского от имени "пресс-бюро" Службы внешней разведки РФ.

Стало известно, зачем РФ начала разгонять ИПСО о «нелегитимности» Зеленского

Владимир Зеленский

При этом эксперт напомнил, что ранее лично глава СВР Сергей Нарышкин высказывался по поводу "после 20 мая".

"На СВР России возложена задача проведения кампании с целью ослабления международной помощи и дестабилизации ситуации внутри Украины вокруг темы президентских полномочий, легальности, легитимности, выборов и т.д. Они этого не скрывают. Поэтому – и за рубежом, и в Украине – все должны отдавать себе отчёт о контексте происходящего и параметрах дискуссии. Осознавать, в чью игру вы играете",
- отметил Копытько.

По его словам, паралич власти и внутренняя дестабилизация – это необходимое условие и единственный сценарий, который позволит Кремлю решить стратегические задачи в Украине.

"Иначе у них не получается. В 2022 году именно это у них не получилось. Так вот и не надо им помогать",
- добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия запустила ИПСО по поводу, якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Сделал это лично кремлевский Диктатор, пребывая с визитом в Китае. Там он заявил, что точку в вопросе легитимности главы Украины должен поставить Конституционный суд. При этом он заявил, что для террористической России очень важно, чтобы власть в Украине была легитимной, и могла подписывать некие документы и договоренности.

При этом в Украине предупреждали о том, что В РФ начнут разгонять эту ИПСО, особенно в западных СМИ и даже будут выносить этот вопрос на Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии.




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Источник: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/web/#@kopytkoav
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