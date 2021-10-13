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Старая байка: Путин вновь заявил, что в Украине откачивают российский газ, который идет в ЕС

Путин заявил, что в Украине снова поступают, как в «двухтысячных», забирая чужой газ

сегодня, 17:11
Автор:

Кравцев Сергей

Президент России повторил претензии, которые Кремль выставлял Украине еще в "двухтысячных", заявив, что Киев откачивает газ из подземных хранилищ газа, предназначенный для европейских покупателей. Как информирует издание "Комментарии", об этом Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, пишет "Украинская правда".

Старая байка: Путин вновь заявил, что в Украине откачивают российский газ, который идет в ЕС

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

По словам Владимира Путина, энергетический кризис в 2008 году начался из-за того, что Москва требовала, чтобы Киев отдал обратно российский газ. В ответ украинская сторона заявляла, что этот газ уже начала потреблять, следовательно, не может его возвратить. Даже звучали от некоторых украинских политиков предложения национализировать российский газ, который находится в украинских хранилищах, а значит уже не может быть обратно возвращен РФ. 

Путин заявил, что у него есть информация о том, что сегодня ситуация зеркальная. Украина также начала откачку газа из хранилищ, хоть этот газ Украине и не принадлежит.  

По словам российского президента, Москва может увеличить поставки газа в Европу, но только после соответствующей заявки европейских потребителей. При этом Путин акцентировал внимание на том, что увеличивать нагрузку на украинскую ГТС крайне опасно, ведь ее изношенность уже больше 80%. Если система не справится с нагрузками по увеличению объема газа, то Европа потеряет важный маршрут поставок газа.

Читайте также на портале "Комментарии" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Россия готова увеличить транзит газа через Украину, но только при двух важных условиях.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/13/7310376/
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