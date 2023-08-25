Стереть все о Пригожине: в РФ снесли могилы "вагнеровцев", площадку заливают бетоном

Российские власти не стали долго ждать после гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и уже дали команду коммунальщикам в России сносить кладбища, на которых похоронены наемники, не вернувшиеся живыми с войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Самара Онлайн".

Кладбище вагнеровцев

Издание отмечает, на кладбище в селе Николаевка, где похоронены несколько сотен "вагнеровцев", и где Пригожин лично открывал памятную стелу, снесли все могилы.

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"Кресты и венки собрали в кучу, работает техника, могильные холмы сровняли с землей", — рассказали изданию местные жители.

По сообщениях российских СМИ, кладбище намерены преобразить. Вместо рядов индивидуальных могил с земляными холмиками и крестами над каждой из них, появится ровная площадка, залитая бетоном, с черными пирамидками над каждым захоронением. Таким образом все могилы просто перемешают, появится одна братская могила.

Вот только выжившие "вагнеровцы" явно не в курсе происходящего и уже записывают возмущенные видеоролики.

Читайте также на портале "Комментарии" — идут вторые сутки после уничтожения над Тверской областью (РФ) самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его соратником Дмитрием Уткиным. Согласно одной из версий – таким образом Путин, Шойгу и Герасимов отомстили Пригожину за свое унижение во время мятежа наемников 24 июня. Не исключено, впрочем, что гибель Пригожина – инсценировка. Основной версией катастрофы, похоже, становится взрывное устройство, возможно, расположенное в шасси. Какие выводы из происшедшего можно сделать на данный момент – и какими могут быть последствия для России, Украины, Беларуси, Африки, где так или иначе наследили вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



