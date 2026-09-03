Главный рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев выступил с очередными людоедскими заявлениями, призвав полностью уничтожить города Славянск и Краматорск. В прямом эфире своей авторской программы "Полный контакт" на канале "Соловьев LIVE" он объявил всех остающихся в этих населенных пунктах гражданских законными целями. По его мнению, российская армия не должна рисковать солдатами в городских боях.

Владимир Соловьев

"Нам нужно быть абсолютно безжалостными, — в ярости заявил рупор Кремля. – Не нужно штурмовать каждый дом. Просто нужно стереть все с лица земли термобарами, чем угодно".

Такая истерическая реакция медийщика возникла после того, как Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отправку подкрепления в Донецкую область под командованием Андрея Билецкого и Дениса Прокопенко. Ужаснувшись усилением ВСУ, Соловьев призвал отвергнуть любые гуманитарные нормы.

"Не нужно пытаться зайти в каждый подвал, – продолжил настаивать пропагандист. — Все стереть с лица земли".

Кроме уничтожения городов Донбасса Соловьев потребовал от военного руководства РФ перейти к откровенному террору против гражданского и политического руководства в столице. Он подверг критике ночные обстрелы, которые дают людям шанс скрыться, и призвал бить так, чтобы максимизировать жертвы.

"Не нужно бить по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Нужно так, чтобы пострадали, – цинично резюмировал Соловьев. — Депутаты Совета, сотрудники Офиса Президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб нужно уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воевать не с камнями, а с людьми. Все наши уже здесь. Там – враги".

Подобные высказывания в эфире федеральных платформ подтверждают, что российская пропаганда открыто генерирует призывы к геноциду украинского народа и целенаправленному уничтожению украинских городов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ опубликовало пропагандистское сообщение к очередной годовщине завершения Второй мировой войны, использовав советские цитаты для демонстрации своих современных имперских амбиций.