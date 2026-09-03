«Стерти все з лиця землі»: Соловйов закликав до повного знищення трьох міст

Головний рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов виступив із черговими людожерськими заявами, закликавши вщент знищити міста Слов'янськ та Краматорськ У прямому ефірі своєї авторської програми "Повний контакт" на каналі "Соловйов LIVE" він оголосив усіх цивільних, які залишаються в цих населених пунктах, законними цілями. На його переконання, російська армія не повинна ризикувати солдатами у міських боях.

Володимир Соловйов

"Нам потрібно бути абсолютно безжалісними, — розлючено заявив рупор Кремля. — Не потрібно штурмувати кожен будинок. Просто потрібно стереть все з лиця землі термобарами, чим завгодно".

Така істерична реакція медійника виникла після того, як Президент України Володимир Зеленський анонсував відправку підкріплення на Донеччину під командуванням Андрія Білецького та Дениса Прокопенка. Жахнувшись посилення ЗСУ, Соловйов закликав відкинути будь-які гуманітарні норми.

"Не потрібно намагатися зайти в кожен підвал, — продовжив наполягати пропагандист. — Все стереть з лиця землі".

Окрім знищення міст Донбасу, Соловйов зажадав від військового керівництва РФ перейти до відвертого терору проти цивільного та політичного керівництва у столиці. Він розкритикував нічні обстріли, які дають людям шанс сховатися, і закликав бити так, щоб максимізувати жертви.

"Не потрібно бити по Києву вночі, щоб ніхто не постраждав. Потрібно так, щоб постраждали, — цинічно резюмував Соловйов. — Депутати Ради, співробітники Офісу Президента, співробітники їхнього Міністерства оборони, спецслужб, треба знищувати військово-політичну верхівку. Треба воювати не з камінням, а з людьми. Всі наші вже тут. Там – вороги".

Подібні висловлювання в ефірі федеральних платформ вкотре підтверджують, що російська пропаганда відкрито генерує заклики до геноциду українського народу та цілеспрямованого знищення українських міст.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони РФ опублікувало пропагандистський допис до чергової річниці завершення Другої світової війни, використавши радянські цитати для демонстрації своїх сучасних імперських амбіцій.