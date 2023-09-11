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Стоит ли ждать интриги на выборах президента РФ: Песков сделал заявление

При этом пока что диктатор официально не выдвинул свою кандидатуру

11 сентября 2023, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что тот еще не выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 года, но конкурентов не видит. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагенство "РИА Новости", цитируя Пескова.

Стоит ли ждать интриги на выборах президента РФ: Песков сделал заявление

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

При этом в Кремле уверены, что "конкуренцию Путину не может составить никто" и диктатор пользуется огромной поддержкой среди россиян.


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"Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет", — прокомментировал главный рупор Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди россиян снижается поддержка войны, уверяет "Левада-центр". Так, количество тех, кто "определенно" поддерживает действия РФ в Украине снизилось до 38% (на начало полномасштабного вторжения доля безусловно поддерживающих была 54%). Тех, кто "скорее поддерживает" действия России в Украине оказалось 32%. Впрочем, ряд других данных демонстрирует, что путинский режим еще имеет серьезную поддержку. Что можно сказать, исходя из данных этого опроса? И есть ли в принципе в РФ реалистичная статистика? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — длительную войну Россия не выдержит в экономическом плане, однако Украине стоит быть готовой именно к ней. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин не понимает до конца, насколько хрупкая в РФ экономика. На усугубление внутренней ситуации в стране-агрессоре, по мнению Зеленского, повлияют также атаки украинских дронов и слабеющий авторитет путинского режима, подкошенный, в том числе, мятежом вагнеровцев. Согласны ли с такими оценками ситуации? Каковы перспективы краха путинского режима – кто может стать потенциальным преемником? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/214810
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