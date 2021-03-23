Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг

Сторонники российского осужденного оппозиционера Алексея Навального планируют провести наиболее масштабную акцию протеста в истории современной России, в который примут участие 500 тысяч человек. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сайт "Свободу Навальному".

Алексей Навальный - фото: РБК

Сообщается, что когда численность участников указанного сайта достигнет полмиллиона человек, которые готовы выйти на протест, организаторы объявят место и дату:

"Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 000 человек, готовых выйти на митинг... Митинг, в котором примут участие 500 000 человек, станет крупнейшим в истории современной России", — сказано в сообщении.

По данным источника, состоянию 15:30 23 марта на сайте уже зарегистрировалось более 31 тысячи человек.

Напомним, что ранее для портала "Комментарии" эксперты оценивали эффективность предыдущих протестов в России и возможность последующих. Специалисты считают, что россияне не готовы оказывать сопротивление режиму. Россия, несмотря на санкции, коррупцию и прочее — богатое государство, креативный класс которой, студенчество, что и выходит в основном на протесты, сосредоточен в Москве, Питере, городах-миллионниках. И живут они совсем неплохо. И не готовы рисковать этим ради возможного светлого будущего. РФ не изолирована, несмотря на санкции, и больше, чем Украина, вовлечена в международную торговлю, международные отношения. Эксперты отмечают, что очень слабая российская оппозиция не в состоянии кардинально изменить ситуацию внутри РФ. Так что протестные акции нацелены скорее на международную аудиторию.









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