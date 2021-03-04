Удар по Путину: новые протесты в России и их эффективность

Штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал новые протестные акции на улицах России в поддержку заключенного политика. В частности, сторонники политика заявили, что прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых совсем скоро расскажут, отметив, что следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Какая эффективность протестов? Что может измениться, по сравнению с зимой? Сможет ли общество реально посодействовать в освобождении Навального? На эти вопросы нам отвечали эксперты.

Россияне не готовы оказывать сопротивление режиму

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий – победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" считает, что в РФ оппозиции как таковой нет. Кроме, собственно, Навального. А потом ждать мощных уличных протестов не приходится.

"Россияне не готовы оказывать сопротивление режиму. Россия, несмотря на санкции, коррупцию и прочее — богатое государство, креативный класс которой, студенчество, что и выходит в основном на протесты, сосредоточен в Москве, Питере, городах-миллионниках. И живут они совсем неплохо. И не готовы рисковать этим ради возможного светлого будущего. РФ не изолирована, несмотря на санкции, и больше, чем Украина, вовлечена в международную торговлю, международные отношения. Инвестиции туда заходят. А ЕС и США никак не поймут, что нельзя одновременно ввести диалог и вводить санкции. Одновременно два эти концепты не работают. И пока так продолжается, аккуратное внешнее давление не будет подспорьем, чтобы Путин освободил Навального. А внутренне, как я уже отмечал, россияне к мощным протестам не готовы", — подчеркивает Алексей Голобуцкий.

По его словам, Навальный – такой же путинский заложник, каким был Ходорковский, проведший в заключении 10 лет.

"Путин уже показывал, что может при определенных условиях обменять свободу политического узника на что-то. В случае с Ходорковским, которого отпустили в 2013 году, это было условие, чтобы Запад не игнорировал зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи. В случае с Навальным может быть еще что-то. Но точно не улица. Там сейчас протестуют в основном студенты и т.н. креативный класс. Это около 15% населения. И им не переломить ситуацию. Тем более, Путина уже не интересует легитимность в глазах народа. Он не скрывает, что выборы – фикция. Зато есть вполне реальный силовой аппарат, которым можно давить. И действительно мощных оппозиционеров ждет либо выезд за границу, либо тюрьма, либо отравление. А навальных, готовых к подобному, почти нет… Вот когда к протестам подтянуться слои, которые лояльны к Путину, уже можно будет говорить о чём-то серьезном. Правда, тогда уже будем рассуждать не об освобождении Навального, а о том, как быстро развалиться Россия и не повториться ли там 1917-й год в худшем варианте".

Протестные акции нацелены скорее на международную аудиторию

Аналитик экспертного центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк считает, что новые акции, если они и будут, ничего не изменят.

"Очень слабая российская оппозиция не в состоянии кардинально изменить ситуацию внутри РФ. Так что протестные акции нацелены скорее на международную аудиторию. Чтобы Запад начал увеличивать давление на Россию в целом и Путина в частности, — поясняет эксперт. – Возможно, акции заточены под недавние санкции "за Навального", недостаточно жесткие, по мнению многих. С их помощью могут подталкивать США и ЕС оказывать на путинский режим усиленное давление".

Во внутреннем же плане протесты, по мнению Анатолия Октисюка, не будут иметь большого влияния.

"Нет серьезного мобилизационного фактора. Если бы кого-то, к примеру, убили, если бы нарочито жестко прессовали и так далее – это могло бы вывести на улицы в разы больше народу. Но в Кремле это, надо полагать, понимают. И предпочитают если и подавлять протесты, то без излишней агрессии. Так что, думаю, акции протеста будут, как и зимой, малочисленные. И мало организованной оппозиции нет политических инструментов влияния на Кремль", — резюмирует эксперт.

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