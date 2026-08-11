Страх не можна приховати: навіщо Кремль прибрав єдину антивоєнну партію

Враховуючи на ті процеси, які відбуваються в Росії, справжньої опозиції всередині країни вже давно немає. Проте Верховний суд Росії зняв єдину в бюлетені антивоєнну партію "Яблуко" з виборів до Держдуми РФ. Голова федерального політичного комітету "Яблука" Григорій Явлінський заявив, що партія йшла на вибори з програмою "За мир і свободу!". Члени "Яблука" виступають за припинення вогню, дипломатію та мир, а також проти ядерної війни та політичних репресій. Про що говорить такий крок Кремля, коли росіянам фактично залишили право вибору без вибору? Чи є шанс, що у Росії можуть спалахнути протести? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Вибори до Держдуми РФ. Фото: з відкритих джерел

Зняття "Яблука" помітно наблизило важливий момент

Засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко говорить, що насправді ситуація виглядає більше, ніж просто. В електоральному сенсі Кремль боїться власної тіні вже давно.

"Пам'ятаєте, як вони знімали будь-кого, хто міг хоча б теоретичну конкуренцію створити. Навіть провінційну журналістку не пустили на вибори "президента". А тут ціла партія. Швидше за все, вони побачили, що навіть така абсолютна карикатурна "опозиція", як та журналістка, або нинішнє "Яблуко" починає збирати навколо себе весь "протестний" електорат, який вочевидь є, просто йому не дають проявитись. Це – загальне місце. А от, що я можу додати, так це те, що будь-яка автократія починає хитатись не тоді, коли головний "автократ" робить ідіотські кроки, наприклад, виснажливу і тривалу війну з сусідньою державою, а тоді, коли він стає слабким з точки зору еліт. І тоді еліти починають відчувати, що тепер "можна" набагато більше, ніж було раніше", – зазначив Андрій Єрьоменко.

Співрозмовник порталу "Коментарі" продовжує, так от вже зараз "можна" критикувати владу за неправильну війну з точки зору зет-патріотів. Практично будь-який більш-менш відомий російський "воєнкор" ледь не щодня розповідає те, за що Гіркіна не так давно посадили.

"Так от. Зняття "Яблука" – це той самий прояв слабкості автократа. Після якого стане зрозуміло, що "можна" ще трохи більше. Це не буде миттєвою дією, швидше це перетворення, які будуть тривати місяць-півтора і будуть непомітними для нас. І в який момент кількість таких "можна" перейде в якість (помітні і доволі швидкі зміни) – ми не знаємо, але ми знаємо, що зняття "Яблука" помітно наблизило цей момент", – констатував експерт.

Сильна влада не боїться дати слабкій партії спокійно програти

Політичний експерт Віктор Таран говорить, що реєстрація "Яблука" була свідомим рішенням найвищого рівня, а не недоглядом якогось клерка, а потім досить швидко експеримент вийшов з-під контролю. Щось схоже вже траплялося у 2013 році з "Громадянською платформою" Прохорова.

"Політично активна молодь почала голосувати за "антивоєнну партію" ще до самих виборів. Робила вона це роликами з яблуками, мемами і цілком публічною іносказальною агітацією. Коли рейтинг партії піднявся до 9,3 відсотка, тоді керований клапан для випуску пари перетворився на політичний символ. Голова партії Ніколай Рибаков напередодні суду сформулював це майже тріумфально. "Для них неожиданность, что так много людей поддерживают “Яблуко”". Це, власне, і був вирок експерименту", – зазначив експерт.

За його словами, далі почалося те, що росіяни називають правовою процедурою. Позов подала партія "Родіна", а претензії склали справжню антологію абсурду. Антивоєнну позицію витлумачили як заклики до екстремізму і посягання на територіальну цілісність. Заяву керівництва партії про небезпеку посилення репресій назвали спробою підриву легітимності ладу через "формирование эмоционально негативного образа" органів влади. Окремим пунктом ішло порушення авторських прав на картинку, згенеровану нейромережею. Прокуратура і ЦВК позов підтримали, а Верховний суд після дев’ятигодинного засідання постановив, що "исковое заявление партии “Родина” удовлетворить в полном объеме". Григорій Явлінський назвав це саморозвінчанням політичної системи і страхом влади.

"Окремо варто згадати позицію Гаррі Каспарова і Форуму вільної Росії. Вони ще до рішення суду назвали вересневі вибори черговим фарсом і переназначенням складу Держдуми. Заклики мобілізуватися навколо будь-яких фігур на таких виборах Форум назвав "проявлением наивности, инерции или недобросовестности". Аргумент там ще й територіальний, бо голосування проводять і на окупованих територіях. Тобто участь у ньому легітимізує не лише "путінську більшість", а й самі загарбання українських територій. Справжні вибори, за логікою Форуму, можливі тільки після перемоги України і демонтажу диктатури. Ця позиція внутрішньо послідовна і морально чиста, але вона не пояснює того, що сталося. Якщо все це суто декорація, то навіщо декорацію зривати за два тижні до друку бюлетенів? Кремль своїми діями сам визнав, що клітинка навпроти яблука щось важить", – зазначив експерт.

Він наголошує, що у цій історії є й добра новина. Усе, що сталося, говорить водночас про страх і про якість тих, хто ухвалює рішення.

"Сильна влада не боїться дати слабкій партії спокійно програти. Впевнена влада не змінює правила через два тижні після власного рішення. Стратеги, які спочатку відкривають клапан, а потім судомно його затикають, не схожі на людей із залізним контролем над величезною країною. Що більший страх, то вужчий простір для маневру. Що вужчий простір, то більше нових помилок. Режими, які отак нервують, зазвичай ближчі до падіння, ніж їм самим здається", – підсумував Віктор Таран.

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