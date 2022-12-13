Страх оказался выше: в разведке назвали причину – почему Путин отказался от пресс-конференции

Российское руководство впервые за 10 лет отказалось от ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Причина, вероятно, связана с опасениями из-за роста антивоенных настроений в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отмечают, что пресс-коференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую "честность" Путина.

"Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России", — говорится в сообщении.

Британская разведка подчеркивает, что кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений "специальной военной операции".

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