Руководитель Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться состоявшимся недавно закулисными подробностями официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград один из присутствующих в зале обратился к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Глава РФ отметил, что получил от лауреата четкий намек на необходимость активизации военных операций и более решительных шагов на поле боя.

"Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега, – заявил российский диктатор, пересказывая содержание короткого разговора. — В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул, мы победим, но смелее надо. Очень хочется".

Реагируя на схожий призыв к эскалации, Путин попробовал оправдать текущие темпы продвижения собственной армии. Он подчеркнул, что любая чрезмерная поспешность в военных вопросах несет серьезные угрозы.

"Но возникает вопрос, еще смелее? — с улыбкой спросил глава страны-агрессорки, сравнивая ситуацию на фронте с экономическими процессами и признавая фактор высокой цены резкими решениями. — И здесь, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны".

Именно поэтому, по словам президента РФ, военное командование не собирается форсировать события в ущерб своим силам. Он заверил своих сторонников, что осторожная стратегия остается в приоритете:

"Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей, – резюмировал Путин, пытаясь сохранить уверенную мину при плохой игре. – И мы их добьемся".

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий внутри радикального крыла российского общества, все чаще выражающего недовольство темпами так называемой "спецоперации".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что последнее пленарное заседание Государственной думы VIII созыва завершилось громкими политическими заявлениями и демонстративной поддержкой президента РФ Владимира Путина. Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам, несколько раз подряд проскандировал лозунг "Россия! Путин! Победа!", который зал встретил длительными аплодисментами.