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Недилько Ксения
Руководитель Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться состоявшимся недавно закулисными подробностями официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград один из присутствующих в зале обратился к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.
Владимир Путин. Фото: росСМИ
Глава РФ отметил, что получил от лауреата четкий намек на необходимость активизации военных операций и более решительных шагов на поле боя.
Реагируя на схожий призыв к эскалации, Путин попробовал оправдать текущие темпы продвижения собственной армии. Он подчеркнул, что любая чрезмерная поспешность в военных вопросах несет серьезные угрозы.
Именно поэтому, по словам президента РФ, военное командование не собирается форсировать события в ущерб своим силам. Он заверил своих сторонников, что осторожная стратегия остается в приоритете:
Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий внутри радикального крыла российского общества, все чаще выражающего недовольство темпами так называемой "спецоперации".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что последнее пленарное заседание Государственной думы VIII созыва завершилось громкими политическими заявлениями и демонстративной поддержкой президента РФ Владимира Путина. Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам, несколько раз подряд проскандировал лозунг "Россия! Путин! Победа!", который зал встретил длительными аплодисментами.