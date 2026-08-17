Стране-бензоколонке приходит конец: к чему теперь нужно готовиться россиянам

В России началась новая волна дефицита автомобильного горючего, которая после короткой передышки снова набирает обороты. Проблемы с бензином уже фиксируют в разных частях страны, а в отдельных регионах вводятся ограничения на его продажу. Об этом пишет Reuters.

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

В частности, в понедельник утром бензин снова скрылся на части автозаправочных станций в Московской области. В то же время, дизельное топливо на большинстве АЗС оставалось доступным.

Топливный кризис в России начал активно разворачиваться еще весной. К июлю дефицит распространился практически на всю страну. Среди причин – сезонный рост спроса и сокращение работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.

В конце июля ситуация несколько улучшилась: в отдельных регионах ограничения отменили или ослабили. Однако уже в конце июля и начале августа новые атаки дронов по российской нефтяной инфраструктуре снова ударили по поставкам.

По данным Reuters, сейчас серьезные ограничения на отпуск горючего наблюдаются в большинстве регионов России. По меньшей мере, в 16 регионах введены частичные ограничения.

Самая сложная Москва называет ситуацию сразу в нескольких субъектах РФ. Среди них – Оренбургская, Липецка, Тверская, Краснодарская, Забайкальская, Приморская и Красноярская области. Также проблемы фиксируют в Орловской области, Туве и Хакассии.

Таким образом, топливная проблема, которую российские чиновники пытались стабилизировать летом, вернулась с новой силой. Сочетание высокого сезонного спроса, проблем НПЗ и новых атак создает дополнительное давление на внутренний рынок.

Для России это означает риск дальнейшего распространения дефицита и ограничений на АЗС. Особенно остро проблема может проявиться в отдаленных регионах, где логистика поставок топлива сложнее.

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