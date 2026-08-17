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Країні-бензоколонці приходить кінець: до чого тепер потрібно готуватися росіянам

Після короткої стабілізації АЗС знову обмежують продаж пального, а нові удари по НПЗ погіршили ситуацію в десятках регіонів

17 серпня 2026, 16:04
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Кравцев Сергей

У Росії почалася нова хвиля дефіциту автомобільного пального, яка після короткого перепочинку знову набирає обертів. Проблеми з бензином уже фіксують у різних частинах країни, а в окремих регіонах запроваджують обмеження на його продаж. Про це пише Reuters.

Країні-бензоколонці приходить кінець: до чого тепер потрібно готуватися росіянам

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, у понеділок вранці бензин знову зник на частині автозаправних станцій у Московській області. Водночас дизельне пальне на більшості АЗС залишалося доступним.

Паливна криза в Росії почала активно розгортатися ще навесні. До липня дефіцит поширився практично на всю країну. Серед причин – сезонне зростання попиту та скорочення роботи кількох нафтопереробних заводів після атак безпілотників.

Наприкінці липня ситуація дещо покращилася: в окремих регіонах обмеження скасували або послабили. Проте вже наприкінці липня та на початку серпня нові атаки дронів по російській нафтовій інфраструктурі знову вдарили по постачанню.

За даними Reuters, тепер серйозні обмеження на відпуск пального спостерігаються у більшості регіонів Росії. Щонайменше у 16 регіонах запроваджено часткові обмеження.

Найскладнішою Москва називає ситуацію одразу в кількох суб’єктах РФ. Серед них – Оренбурзька, Липецька, Тверська, Краснодарська, Забайкальська, Приморська та Красноярська області. Також проблеми фіксують в Орловській області, Туві та Хакасії.

Таким чином, паливна проблема, яку російські чиновники намагалися стабілізувати протягом літа, повернулася з новою силою. Поєднання високого сезонного попиту, проблем на НПЗ та нових атак створює додатковий тиск на внутрішній ринок.

Для Росії це означає ризик подальшого поширення дефіциту та нових обмежень на АЗС. Особливо гостро проблема може проявитися у віддалених регіонах, де логістика постачання пального складніша.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи підніметься Росія проти війни та Путіна через дефіцит пального та удари ЗСУ.




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Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/second-wave-fuel-shortages-petrol-stations-sweeps-across-russia-2026-08-17/
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